Formule 1-directeur Ross Brawn denkt dat het goed mogelijk is dat de eerste Grand Prix van dit seizoen ondanks de coronacrisis wordt verreden in Europa. De Engelsman sluit niet uit dat er in dat geval wel races zullen plaatsvinden achter gesloten deuren.

"Zoals wij het nu zien wordt het waarschijnlijk een start in Europa en dat zou kunnen zijn achter gesloten deuren. We kunnen een zeer gesloten omgeving hebben, waar teams charters binnenhalen, we ze naar het circuit leiden, ervoor zorgen dat iedereen wordt getest, vrijgemaakt en dat er voor niemand een risico is", zegt Brawn woensdag tegen Sky Sports.

De start van het seizoen is al een aantal keer uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Er ging al een streep door de Grands Prix van Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan en Canada, waardoor die in Frankrijk op 28 juni de eerste race is die vooralsnog wel doorgaat.

"We kijken naar een organisatorische structuur die ons de vroegst mogelijke start zou kunnen bieden. Maar er moet ook de mogelijkheid zijn om daarna door te gaan. Het heeft weinig zin om te beginnen en dan weer voor enige tijd te stoppen. We moeten de sport levend houden en dit is de kans om iedereen thuis van entertainment te voorzien", aldus Brawn.

'Negentien races zijn mogelijk'

Brawn spreekt daarmee soortgelijke woorden als Formule 1-baas Chase Carey. Die sprak een paar weken geleden al de verwachting uit dat de aangepaste kalender van de koningsklasse in de autosport vijftien tot achttien races zal tellen, als er inderdaad vanaf de zomer weer geracet kan worden.

"Als we begin juli zouden kunnen beginnen zijn negentien races mogelijk, al wordt het dan wel heel zwaar. Drie races op rij, een weekend vrij, drie races op rij, weekend vrij. We kijken ook naar de mogelijkheden om in januari door te gaan, dat geeft alleen wel weer extra complicaties", vertelt Brawn.

Voorlopig kan er echter dus niet geracet worden. De verplichte pauze in de Formule 1 werd dinsdag al met nog eens twee weken verlengd. Na een unanieme goedkeuring door alle teams werd de oorspronkelijke zomerstop uitgebreid naar 35 opeenvolgende dagen.

