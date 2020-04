Franz Tost, de teambaas van AlphaTauri, vreest dat de Formule 1 weleens in grote problemen kan komen vanwege de coronacrisis. De Oostenrijker ziet dat er veel geld wordt misgelopen vanwege alle uitgestelde races.

"Als er het hele jaar niets binnenkomt, dan kon de toestand weleens kritiek worden. Zonder inkomsten dreigt natuurlijk een financiële catastrofe", zegt Tost woensdag tegen Motorsport.com.

"Als we in juli weer gaan racen, dan komen we er waarschijnlijk met een blauw oog van af. Maar als dat niet lukt, dan wordt het lastig. De contracten zijn zo opgesteld dat we proportioneel inkomsten verliezen als er niet gereden wordt. De afgesproken bedragen gaan dan omlaag."

De 64-jarige Tost, die met AlpaThauri zo'n 2 miljoen euro per afgelaste race misloopt, is niet de eerste binnen de Formule 1 die de noodklok luidt. Onlangs waarschuwde McLaren-directeur Zak Brown al dat de sport in "zeer kwetsbare staat" is.

Met Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan en Canada zijn de eerste negen Grands Prix van het seizoen al geschrapt. Mogelijk blijft het daar niet bij.

Het afgelasten van de negen races betekent dat de Formule 1-kalender nog slechts uit dertien Grands Prix bestaat. Een seizoen moet uit minimaal acht races bestaan om mee te tellen als wereldkampioenschap.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.