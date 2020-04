De Grand Prix van Canada is dinsdag definitief uitgesteld vanwege de coronacrisis. Hierdoor komt het aantal afgelaste races tijdens het huidige Formule 1-seizoen al op negen.

De race op het Circuit Gilles Villeneuve nabij Montreal stond voor 14 juni op het programma. Het was al lange tijd twijfelachtig of de Grand Prix van Canada kon doorgaan.

"Het uitstellen was geen eenvoudige beslissing", meldt de organisatie in een verklaring. "De voorbije maand zijn we constant in overleg geweest met de Formule 1 en afgevaardigden van de stad Montreal en de provincie."

De Grand Prix van Frankrijk op het Circuit Paul Ricard is op 28 juni nu de eerste race die vooralsnog wel doorgaat.

Eerder ging er al een streep door de GP's van Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan. Alleen de organisatie van de race in Monaco meldde al dat die Grand Prix helemaal niet verreden zal worden dit jaar. Andere circuiteigenaren hopen later in het jaar hun GP alsnog te kunnen organiseren.

Door het afgelasten van de race in Canada telt de Formule 1-kalender nog uit slechts dertien Grands Prix. Een seizoen moet uit minimaal acht races bestaan om mee te tellen als wereldkampioenschap.

De Grand Prix van Canada staat sinds 1967 op de kalender, met uitzondering van de jaren 1975, 1987 en 2009. Vorig jaar ging Lewis Hamilton met de winst aan de haal op het stratencircuit in Montreal en eindigde Max Verstappen als vijfde.

