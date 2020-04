De verplichte pauze in de Formule 1 is dinsdag met nog eens twee weken verlengd. Na een unanieme goedkeuring door alle teams is de oorspronkelijke zomerstop uitgebreid naar 35 opeenvolgende dagen.

De Formule 1-teams moeten hun fabriek in maart, april of mei een tijdje sluiten. Normaal gesproken vindt de verplichte zomerstop plaats in augustus en duurt deze twee weken.

Medio maart besloot de FIA om de Formule 1-kalender drastisch te hervormen. Vanwege de coronacrisis verschoof de internationale autosportbond de zomerstop toen naar maart en april.

In eerste instantie werd bepaald dat de teams hun fabriek niet 14 dagen maar 21 dagen op rij moeten sluiten. Die periode is nu dus verlengd naar vijf weken.

Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus werd de eerste Grand Prix van het seizoen in Australië afgelast en werden vervolgens ook de races in Bahrein, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan geschrapt.

De eerste Grand Prix staat momenteel voor 14 juni in Canada op het programma, maar de kans is aanwezig dat ook die niet doorgaat.

