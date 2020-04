Williams heeft besloten om een deel van het personeel met onbetaald verlof te sturen vanwege de coronacrisis. Daarnaast leveren coureurs George Russell en Nicholas Latifi en het managementteam van de Formule 1-renstal 20 procent van hun salaris in.

Williams neemt die maatregelen in het kader van noodzakelijke bezuinigingen. Door de coronacrisis zijn de eerste acht Grands Prix van het seizoen afgelast en komen er minder inkomsten binnen bij de Formule 1-teams.

De maatregelen gelden in ieder geval tot eind mei en worden mogelijk verlengd als de crisis langer voortduurt. De salarisverlaging van de coureurs en het managementteam gaat met terugwerkende kracht in per 1 april.

McLaren was vorige week het eerste Formule 1-team dat personeel met onbetaald verlof stuurde en besloot te korten op het salaris van coureurs en managementleden. De maatregelen van McLaren en Williams zijn erop gericht om alle banen te kunnen behouden.

Door de afgelasting van de Grands Prix in Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan is de GP in Canada op 14 juni de eerste race op de kalender. De kans is echter groot dat ook die Grand Prix wordt uitgesteld of geschrapt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.