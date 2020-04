Charles Leclerc heeft zondag de digitale editie van de Grand Prix van Vietnam gewonnen. De Ferrari-rijder was veruit de beste in een race waarin hij een van de vijf Formule 1-coureurs was.

Alexander Albon (Red Bull Racing), Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo en het Williams-duo George Russell en Nicholas Latifi deden ook mee. McLaren-coureur Lando Norris zou eveneens rijden, maar zijn computer crashte.

Achter Leclerc eindigde Formule 2-rijder Christian Lundgaard (Renault) als tweede. Russell completeerde het podium. Alle deelnemers namen thuis plaats in de simulator.

Ook oud-Formule 1-wereldkampioen Jenson Button en voormalig Formule 1-rijders Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez, Anthony Davidson en Johnny Herbert behoorden tot de achttien deelnemers.

De Grand Prix van Vietnam werd verreden op het Albert Park Circuit in Melbourne, omdat de nieuwe baan in Hanoi nog geen deel uitmaakte van het spel dat werd gebruikt. Eerder werd al de Bahreinse Grand Prix virtueel afgewerkt, waarbij de winst voor Formule 2-coureur Guanyu Zhou was.

Het echte Formule 1-seizoen is vanwege de coronacrisis nog altijd niet begonnen. De eerste acht races zijn geschrapt. De eerstvolgende Grand Prix op de kalender is nu die van Canada op 14 juni.

