McLaren-directeur Zak Brown heeft zijn ernstige zorgen uitgesproken over de situatie waarin de Formule 1 verkeert. De Brit vreest dat de coronacrisis weleens voor meer problemen kan zorgen dan mensen denken.

"Deze situatie kan teams verwoesten. En het hoeven er niet meer dan twee te zijn om ook voor de hele Formule 1 zeer bedreigend te zijn", zegt Brown zondag tegen de BBC.

"Of ik het zie gebeuren dat er twee teams uit de Formule 1 verdwijnen als we deze situatie niet adequaat aanpakken? Ja. Sterker nog, het zouden er ook zomaar vier kunnen zijn."

McLaren was onlangs het eerste Formule 1-team dat vanwege de crisis loonsverlaging doorvoerde. Een groot deel van de werknemers is met onbetaald verlof. Eerder namen voetbalclubs al zulke maatregelen.

Brown hoopt dat iedereen de ernst van de situatie inziet voordat er daadwerkelijk teams gaan sneuvelen. "Gezien de tijd die het in beslag neemt om een Formule 1-team weer de juiste kant op te krijgen en de crisis waarin we nu zitten, zullen de mensen niet in de rij staan om een team over te nemen. Ik denk dus dat de Formule 1 in een zeer kwetsbare staat verkeert."

De Formule 1 heeft al behoorlijk te lijden onder de coronacrisis. De eerste acht races werden geschrapt, waardoor de Grand Prix van Canada op 14 juni nu de eerste op de kalender is. De situatie kost de teams en de sport veel geld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.