Nico Rosberg denkt dat een korter Formule 1-seizoen in het voordeel van Max Verstappen is. De oud-wereldkampioen acht de Nederlander in dat geval kansrijker in de strijd om de wereldtitel.

"Minder races vergroot de kans op een verrassende kampioen, want de factor geluk zal dan een grotere rol spelen", zegt de 34-jarige Rosberg vrijdag in gesprek met Sky Sports.

"Ik heb altijd al gedacht dat Red Bull en Verstappen dit jaar echt op jacht zouden gaan en het Mercedes erg lastig zouden kunnen maken. Met een ingekort seizoen zijn hun kansen zelfs nog groter."

Het Formule 1-seizoen bestaat momenteel nog uit veertien van de oorspronkelijk 22 races. De Grand Prix van Monaco wordt dit jaar zeker niet verreden en voor de GP's van Australië, Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje en Azerbeidzjan wordt nog naar een nieuwe datum gezocht.

Het is nog maar de vraag of de GP van Nederland dit seizoen doorgaat. (Foto: Pro Shots)

'Unanieme steun nodig om veranderingen door te voeren'

Volgens Rosberg moet iedereen met het oog op de verdere invulling van dit seizoen creatief zijn.

Hij juicht het idee voor twee races in een weekend zelf toe, maar beseft dat dat veel van de teams vraagt. "Het is compleet anders. Je hebt plannen voor het seizoen gemaakt en dan moet je opeens twee races in een weekend rijden. Dat verandert alles, ook hoe je met je motoren omgaat."

"Het is erg complex en je moet in ieder geval de unanieme steun van alle teams hebben om deze grote veranderingen door te voeren. Maar het is zeker mogelijk. Iedereen staat er open voor en iedereen wil de fans een fantastisch seizoen bezorgen."

De Grand Prix van Canada is voorlopig de eerste race op de kalender. De race in Montreal staat gepland voor 14 juni.