Sebastian Vettel laat plezier een grote rol spelen in zijn besluit of hij zijn contract bij Ferrari gaat verlengen. De viervoudig wereldkampioen is met de Italiaanse renstal in gesprek over zijn verbintenis die aan het einde van het jaar afloopt.

"Ik ben realistisch, over tien jaar zal ik niet meer in de Formule 1 rijden", zegt de 32-jarige Vettel donderdag tegen Autosport. "Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je weleens nadenkt over wat er na de Formule 1 komt."

"Ik bevind me in de bevoorrechte positie dat ik een hoop dingen kan proberen zodra ik met de Formule 1 stop. Misschien ga ik racen in een andere klasse, iets anders doen in de racewereld, of misschien zelfs iets heel anders buiten de racewereld. Ik heb wel enkele ideeën, maar heb nog niks besloten en sta er heel relaxed in."

Kort voordat de seizoensstart van de Formule 1 wegens het coronavirus moest worden uitgesteld, meldde Ferrari-teambaas Mattia Binotto al dat hij in gesprek is met Vettel over zijn aflopende contract. De Duitser rijdt sinds 2015 bij Ferrari, maar wist bij dat team nooit de wereldtitel te veroveren.

'Veel sporters en zakenmensen laten zich drijven door geld'

Vettels jongere teamgenoot Charles Leclerc tekende in de winter al een contract dat hem tot eind 2024 aan Ferrari bindt. De verwachting is dat er snel duidelijkheid komt of Vettel in elk geval in 2021 voor de Scuderia rijdt.

De coureur lijkt zelf nog te twijfelen. "Het gaat erom wat belangrijk voor je is, wat je drijft", aldus Vettel.

"Als geld je drijfveer is, dan kun je ver komen en erg succesvol worden. Er zijn veel sporters en zakenmannen die zich laten drijven door geld. De vraag is wanneer je het gevoel hebt dat je genoeg hebt."

Door het racen op topsnelheden van ruim 300 kilometer per uur, is de Formule 1 anders dan andere banen, benadrukt Vettel. "We stellen ons leven in de waagschaal, daar moet je waardering voor hebben. En onze carrières zijn nu eenmaal korter dan die in andere beroepsgroepen. Het belangrijkste is dat je gelukkig bent. Dat geeft voor mij de doorslag."

Vanwege het coronavirus zijn de eerste acht races van het Formule 1-seizoen geannuleerd. De eerste race die nog wel op de kalender staat, is de Grand Prix van Canada op 14 juni.