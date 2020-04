Coureurs en management van McLaren krijgen tijdelijk minder salaris en een groot deel van de werknemers is met onbetaald verlof. Het Britse team is de eerste renstal in de Formule 1 die zo'n maatregel neemt in de coronacrisis.

In een verklaring laat McLaren weten dat er een tijdelijke loonsverlaging is voor de coureurs Carlos Sainz en Lando Norris en het management, als onderdeel van enkele maatregelen om het team financieel gezond te houden. "Deze maatregelen zijn erop gericht om banen op de korte termijn te kunnen behouden", meldt McLaren. "Op lange termijn kan iedereen weer volledig terugkeren in zijn functie."

Het is niet bekend hoeveel procent van hun loon de medewerkers van McLaren tijdelijk inleveren. Voor de mensen die met verlof zijn gestuurd heeft de Britse overheid een regeling, waardoor ze 80 procent van hun inkomen behouden, met een maximum van 2.500 pond (2.830 euro) per maand.

De maatregel geldt niet voor de 100 tot 150 werknemers die zich bezighouden met het ontwikkelen van beademingsapparatuur voor ziekenhuizen. De zeven Britse Formule 1-teams hebben de handen ineengeslagen en werken tijdens de coronacrisis met zo'n 850 man aan dit project.

Fabrieken Formule 1-teams zijn gesloten

De fabrieken van de tien Formule 1-teams zijn voor drie weken gesloten. Normaal gebeurt dit in de zomerpauze, maar die wordt vermoedelijk gevuld met een aantal van de acht tot dusver afgelaste races.

Kort voor aanvang van de openingsrace van het seizoen in Australië bleek een teamlid van McLaren besmet te zijn met het coronavirus. Dat was een belangrijke reden voor de FIA om de Grand Prix in Melbourne af te gelasten.

Ook de races in Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan zijn inmiddels afgelast of uitgesteld. De eerste race die nog op het programma staat, is de GP van Canada op 14 juni.

