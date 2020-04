Helmut Marko ontkent dat hij de coureurs van Red Bull Racing en AlphaTauri opzettelijk heeft willen besmetten met het coronavirus. De topman van het Oostenrijkse team bevestigt wel dat er een plan lag om een trainingskamp te organiseren voor onder anderen Max Verstappen en Alexander Albon.

"Het trainingskamp was bedoeld om de jonge jongens in deze saaie periode af te leiden en fit te houden. Maar opzettelijke infectie is natuurlijk nooit overwogen", zegt Marko woensdag in gesprek met het Duitse Bild.

De 76-jarige Oostenrijker komt daarmee terug op zijn uitspraken van zondag in gesprek met de Oostenrijkse zender ORF. Hij zei toen dat er een trainingskamp is overwogen en dat "het handig zou zijn als de coureurs besmet zouden raken", omdat ze dan voor de rest van het seizoen immuun zijn.

"We hebben vier coureurs bij Red Bull en AlphaTauri en acht à tien juniorcoureurs. Allemaal jonge en sterke mannen met een zeer goede gezondheid. Als ze weer waren hersteld, dan zouden ze topfit zijn voor het wereldkampioenschap, dat met veel races in korte tijd heel zwaar zal worden", aldus Marko enkele dagen geleden.

'Ik zou mijn kinderen nooit de oorlog in sturen'

Teambaas Christian Horner van Red Bull bevestigde dinsdag bij de BBC dat het idee van Marko wel degelijk ter sprake is gekomen, maar dat het nooit als serieuze optie op tafel is gelegd. Marko beweert nu dat zijn woorden zijn verdraaid.

"Het interview was aan elkaar geknipt, waardoor mijn uitspraken verkeerd overkwamen. Eén ding is zeker: ik zou mijn kinderen nooit de oorlog in sturen", aldus de Red Bull-topman, die wel herhaalt voorstander te zijn geweest van een trainingskamp.

"Ik weet zeker dat ik het virus in februari heb gehad. Als mensen van mijn leeftijd de ziekte kunnen overleven, dan hoeven jonge en goed opgeleide atleten zoals onze coureurs niet bang te zijn. Dat was de enige reden waarom we overwogen het trainingskamp te organiseren, ondanks de uitbraak van het coronavirus. Maar opzettelijke infectie is echt nooit een optie geweest."

