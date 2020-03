Mercedes mag vanaf 2021 geen gebruik meer maken van het veelbesproken stuursysteem, waarmee het vorige maand voor de nodige commotie zorgde tijdens de testweken van de Formule 1 in Barcelona.

De internationale autosportfederatie FIA besprak dinsdag met de teams de gevolgen van de coronacrisis, waardoor er dit seizoen nog geen race is geweest. Daarbij ging het dus ook over het zogenoemde DAS, Dual Axis Steering.

Het stuursysteem is dit seizoen voorlopig nog wel toegestaan, al heeft Red Bull Racing al wel aangekondigd in protest te gaan als Mercedes er weer een beroep op doet. Teamadviseur Helmut Marko had het zelfs over illegale praktijken.

De coureur is met het stuursysteem in staat om via zijn stuur de stand van de voorwielen te veranderen. Het zou tijdwinst kunnen opleveren. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes waren de enigen die ermee testten in Barcelona.

76 Video Zo werkt het nieuwe stuursysteem van Mercedes in de Formule 1

Eerste Grand Prix pas op 14 juni

Het stuursysteem was al verboden in de flink gewijzigde reglementen van 2021, maar die zijn verplaatst naar 2022 vanwege de coronacrisis. In 2021 gelden dus dezelfde regels als dit jaar, met uitzondering van het DAS.

Dit seizoen had twee weken geleden moeten beginnen in Australië, maar die Grand Prix werd op het allerlaatste moment afgelast, waarna er ook een streep ging door de races in Bahrein, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan.

De eerste Grand Prix staat momenteel voor 14 juni in Canada op het programma, maar de kans is aanwezig dat ook die niet doorgaat. De Canadezen lieten donderdag weten aan verschillende scenario's te werken, maar waren optimistisch.

