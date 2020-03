Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verwacht dat de nieuwe Formule 1-regels met nog een jaar worden opgeschoven en pas in 2023 zullen gelden. Eerder deze maand werden de nieuwe reglementen al verschoven van 2021 naar 2022.

"In mijn ogen zou het totaal onverantwoord zijn om al in 2021 alle ontwikkelingskosten te moeten dragen", zegt Horner dinsdag met het oog op de coronacrisis in een interview met de BBC.

"Er lijkt redelijke overeenstemming over een verschuiving naar 2023 te zijn, maar het moet nog goedgekeurd worden door de FIA. We hebben nu behoefte aan stabiliteit. Als we één ding weten, is het dat veranderingen kosten met zich meebrengen."

Op 19 maart gingen de FIA en de Formule 1 al akkoord met de wens van de teams om de nieuwe regels pas in 2022 toe te passen. Er werd bepaald dat de opgestelde financiële restricties wél van kracht blijven in 2021 en dat teams volgend jaar hun chassis van dit seizoen gebruiken.

De nieuwe regels moeten er onder meer voor zorgen dat inhalen makkelijker wordt en dat de auto's robuuster worden.

FIA neemt meer maatregelen

Dinsdag werd bekend dat de FIA vooralsnog in ieder geval meer kleine maatregelen heeft genomen om kordater te kunnen optreden tijdens de coronacrisis.

Zo werd bepaald dat regels gewijzigd kunnen worden als 60 procent van de teams het ermee eens is in plaats van dat er sprake moet zijn van unanimiteit. Ook werd beslist dat voor wijzigingen op de kalender geen stemming van de teams meer vereist is.

Daarnaast moeten de motorfabrikanten in deze periode net als de fabrieken van de teams drie weken dicht en is nog maar eens benadrukt dat het door Mercedes gebruikte DAS-stuursysteem volgend jaar niet is toegestaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.