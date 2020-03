Red Bull Racing heeft het idee besproken om de coureurs onder wie Max Verstappen opzettelijk te besmetten met het coronavirus. Het plan werd echter snel afgeschoten.

"We hebben vier Formule 1-coureurs bij Red Bull en AlphaTauri en acht à tien juniorcoureurs", zei Red Bull-topman Helmut Marko in Sport am Sonntag op de Oostenrijkse zender ORF.

"Het idee was om een trainingskamp te organiseren, waar zij in deze saaie tijd mentaal en fysiek kunnen trainen. Dan was het wellicht handig geweest als ze allemaal besmet waren geraakt.", aldus Marko.

Door de coureurs opzettelijk te laten besmetten en goed te verzorgen, zouden ze eenmaal hersteld de rest van het seizoen immuun zijn voor het virus, zo was de gedachte bij Red Bull. "Het zijn allemaal jonge en sterke mannen met een zeer goede gezondheid. Als ze weer waren hersteld, dan zouden ze topfit zijn voor het wereldkampioenschap, dat met veel races in korte tijd heel zwaar zal worden."

De plannen voor het 'coronatrainingskamp' werden nooit concreet. Marko: "We hebben het idee in kleine kring besproken, maar het werd niet positief ontvangen."

Marko vermoedt zelf besmet te zijn geweest

De 76-jarige Marko vermoedt overigens dat hij zelf al eerder besmet is geweest met het virus. "In februari ben ik zeer zwaar verkouden geweest. De symptomen kwamen overeen met het coronavirus."

"Ik heb het nooit eerder meegemaakt dat ik zo ziek was", zei de Red Bull-topman, die zich nog wil laten testen om erachter te komen of hij daadwerkelijk besmet is geweest met het COVID-19-virus.

De eerste zeven races van het Formule 1-seizoen zijn al afgelast of uitgesteld vanwege de pandemie. De eerste Grand Prix die vooralsnog wel doorgaat, is op 14 juni in Canada.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.