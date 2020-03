De Formule 1 is volop aan het nadenken over hoe komend seizoen eruit moet komen te zien nu de start is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De organisatie overweegt een verkort raceweekend en het seizoen door te trekken in 2021.

"We zitten in een constante dialoog. Wat betreft het schema hebben we de FIA en Carey de vrijheid gegeven om de kalender zo in te delen als nodig is onder deze omstandigheden", zegt teambaas Mattia Binotto van Ferrari zaterdag tegen Sky Italia.

Ferrari en de overige teams zouden het wel zien zitten om tweedaagse raceweekenden te houden met vrije trainingen op de zaterdagochtend en de laatste paar Grands Prix af te werken in januari.

"Als deze ideeën een garantie geeft voor een completer wereldkampioenschap van 2020 dan moeten we dat met beide handen aanpakken. Een waardige kalender is van groot belang voor de sport", aldus Binotto.

Seizoen had twee weken geleden moeten beginnen

Het seizoen had twee weken geleden moeten beginnen in Australië, maar die Grand Prix werd op het allerlaatste moment afgelast, waarna er ook een streep ging door de races in Bahrein, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan.

De eerste Grand Prix staat momenteel voor 14 juni in Canada op het programma, maar de kans is aanwezig dat ook die niet doorgaat. De Canadezen lieten donderdag weten aan verschillende scenario's te werken, maar waren optimistisch.

"Dit zijn allemaal momenten waar wij, als teams, moeten zorgen voor maximale beschikbaarheid. De huidige shutdown zorgt voor ruimte voor de mogelijkheid om in augustus te kunnen racen, als de condities dat toestaan", besluit Binotto.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.