Onder het bewind van Bernie Ecclestone zou het huidige Formule 1-seizoen volledig zijn afgelast. De excentrieke Brit denkt dat een seizoen van vijftien tot achttien races, waar de huidige Formule 1-bazen op mikken, onhaalbaar is.

"Wat ik in deze tijd zou hebben gedaan? Ik zou de gesprekken over het reorganiseren van de kalender onmiddellijk staken", zegt de 89-jarige Ecclestone vrijdag in gesprek met Reuters. "Dat is het veiligst voor iedereen en daarbij worden er geen contracten gesloten die later toch niet kunnen worden uitgevoerd."

Formule 1-baas Chase Carey zei dinsdag aan een alternatieve kalender te werken die zo'n vijftien tot achttien Grands Prix moet tellen. Volgens Ecclestone is het niet realistisch dat dit aantal gehaald gaat worden.

"Ik zou heel erg verbaasd zijn als we zo veel races te zien gaan krijgen", vervolgt Ecclestone, die de Formule 1 eind 2016 voor enkele miljarden verkocht aan Liberty Media.

"Maar ik hoop van harte dat het ze gaat lukken. Misschien is het mogelijk om begin volgend jaar drie of vier races te houden die meetellen voor het 2020-kampioenschap. Dat zou het iets eenvoudiger maken."

'Niemand weet wanneer deze coronacrisis eindigt'

Ecclestone heeft medelijden met de mensen die voor de taak staan om een nieuwe Formule 1-kalender in elkaar te zetten. "Niemand weet wanneer deze coronacris gaat eindigen", aldus Ecclestone, die tegelijkertijd ook kansen ziet voor Formule 1-eigenaar Liberty Media.

"Dit is een mooi moment voor Liberty om de invloed van de circuitpromoters in te dammen en de regie volledig over te nemen. En maak meteen ook van de gelegenheid gebruik om de kosten te verlagen, zodat Formule 1-teams niet meer zevenhonderd maar slechts zeventig mensen in dienst hoeven te nemen."

Na het schrappen van de eerste acht races van het seizoen staat op zondag 14 juni vooralsnog in het Canadese Montreal de eerste Grand Prix van het jaar op het programma. De Formule 1 zoekt nog naar nieuwe data van verschillende races, waaronder de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

