Formule 1-baas Chase Carey denkt dat de aangepaste kalender van de koningsklasse in de autosport vijftien tot achttien races zal tellen, als er vanaf de zomer weer geracet kan worden. De Amerikaan verwacht dat zijn sport meteen klaar zal zijn voor de eerste Grand Prix.

"We realiseren ons dat er mogelijk nog meer geplande races zullen worden uitgesteld, maar toch verwachten we dat we ergens deze zomer aan het seizoen zullen kunnen beginnen", meldt Carey maandag in een verklaring op de website van de Formule 1. "De aangepaste kalender zal tussen de vijftien en achttien races tellen."

Door het coronavirus werden de eerste acht races van de oorspronkelijke Formule 1-kalender uitgesteld of van het programma gehaald. Maandag werd bekend dat de Grand Prix van Azerbeidzjan de achtste race was die niet op de geplande datum kan doorgaan.

Eerder werden de Grands Prix van Nederland, Bahrein, Vietnam, China en Spanje al uitgesteld. De eerste race in Australië en de GP van Monaco werden van de kalender gehaald. Er moet dus flink gepuzzeld worden voor een nieuwe kalender, waardoor de verplichte zomerstop al werd vervroegd naar maart en april.

Seizoen eindigt waarschijnlijk na 29 november

Het Formule 1-seizoen zal waarschijnlijk ook later eindigen dan gepland. "We verwachten dat de einddatum later zal liggen dan de originele einddatum van 29 november", aldus Carey. "Het is niet mogelijk om nu al een meer specifieke kalender te delen door de onvoorspelbaarheid van de situatie, maar we verwachten dat we de komende maand meer inzicht zullen krijgen in de situatie van elk betrokken land en de problemen rond het reizen naar die landen."

De eerstvolgende Grand Prix staat voorlopig voor 14 juni in Canada gepland, maar ook de race in Montreal staat op losse schroeven door de coronacrisis. Desondanks wordt er volgens Carey hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de Formule 1 meteen van start kan gaan als de omstandigheden het toelaten.

"Momenteel kan niemand exact zeggen wanneer de situatie zal verbeteren, maar wanneer dat gebeurt, zullen we bij de eerste gelegenheid klaar zijn om weer te gaan racen. We zijn allemaal toegewijd om onze fans ook in 2020 een seizoen te geven."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.