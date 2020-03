De eerste virtuele Formule 1-race van het seizoen is zondagavond gewonnen door Guanyu Zhou. De Chinese Formule 2-coureur was de sterkste in een chaotische F1 Esports Virtual Grand Prix.

Nadat de eerste zeven Grands Prix van het seizoen waren afgelast wegens het coronavirus, besloot de Formule 1 alle coureurs uit te nodigen om via computerspel Formule 1 2019 alsnog tegen elkaar te racen. Van de huidige Formule 1-coureurs gingen alleen Lando Norris (McLaren) en Nicholas Latifi (Williams) op de uitnodiding in.

Het deelnemersveld werd verder aangevuld met onder meer oud-Formule 1-coureurs Nico Hülkenberg, Esteban Gutierrez, Johnny Herbert, Anthony Davidson en Stoffel Vandoorne, enkele coureurs uit lagere klasses onder wie de halfbroer van Lewis Hamilton, gamers, baanwielrenner Chris Hoy, golfer Ian Poulter en voormalig One Direction-zanger Liam Payne.

Norris belt met Verstappen tijdens race

Renault-coureur Zhou won de race van veertien rondes voor Vandoorne van Mercedes en Philipp Eng van Red Bull. Maar het was Norris die veel aandacht op zich wist te vestigen.

De computer van de 20-jarige Brit liep vast, waardoor zijn wagen in de openingsfase door de computer werd bestuurd. Die wist enkele zware crashes te ontwijken, die ervoor zorgden dat onder meer Gutierrez en Latifi direct kansloos waren.

Norris belde voor tips met Max Verstappen, Carlos Sainz en George Russell. Deze Formule 1-coureurs deden uit gebrek aan interesse niet mee aan de race. Verstappen adviseerde Norris om te crashen en tegen het verkeer in te rijden. Norris volgde die slechte raad niet op en werd uiteindelijk vijfde.