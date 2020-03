Teamadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing vindt het jammer dat de start van het Formule 1-seizoen is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De 76-jarige Oostenrijker had liever gezien dat er vorige week gewoon werd gereden in Australië.

"Ik hoopte echt dat de Formule 1 een signaal zou afgeven. In Australië waren de lokale promotor en autoriteiten bereid om te rijden. Maar toen kregen we met de positieve test bij McLaren te maken en kreeg Toto Wolff van zijn baas een startverbod opgelegd voor Mercedes", zegt Marko zaterdag tegen OE24.

De Grand Prix in Melbourne werd pas enkele uren voor het begin van de eerste vrije training afgelast. Bijna alle teams waren het daar naar verluidt mee eens, alleen het Red Bull van de Nederlandse coureur Max Verstappen en diens satellietteam AlphaTauri stribbelden tegen.

"Wij waren tot het eind bereid om te racen. In Indianapolis 2005 stonden er uiteindelijk ook maar drie teams aan de start. Maar als wij vrijdagochtend gewoon naar buiten waren gereden, dan denk ik dat een groot deel van de teams zich ook op de baan had begeven", aldus Marko.

Marko overtuigd van doorgaan GP Azerbeidzjan

Na de Grand Prix van Australië werden ook de races in Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje en Monaco uitgesteld, waardoor de eerste wedstrijd nu volgens het schema op 7 juni wordt afgewerkt in Azerbeidzjan.

"Die Grand Prix is nog ver weg en heeft weinig toeschouwers. Verder gaat het daar om een dictatuur, dat kan in dergelijke situaties handig zijn", is Marko overtuigd van het doorgaan van die Grand Prix in de straten van Bakoe.

"De toekomst moet uitwijzen hoe daarna verder. Medio mei zullen we onze marketingactiviteiten weer oppakken, maar we houden de plannen voorlopig intact. Ik raak mijn frustraties een beetje kwijt door met een kettingzaag in de bossen te werken."

