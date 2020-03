De stevige kritiek die neerdaalde op de Formule 1 en de FIA nadat de Grand Prix van Australië vorige week pas op het laatste moment werd afgelast, is in de ogen van Christian Horner onterecht. Volgens de teambaas van Red Bull was er sprake van een extreem moeilijke situatie.

Pas twee uur voor de vrije training van vrijdag ging er definitief een streep door de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Zelfs nadat donderdag een teamlid van McLaren positief testte op het COVID-19-virus, werd in eerste instantie besloten de race gewoon door te laten gaan.

"Ik denk dat de situatie voor iedereen erg lastig was", zegt Horner tegen Autosport. "Toen we arriveerden in Melbourne was er nog niemand positief getest. Maar vervolgens kregen we allemaal te maken met een steeds veranderende situatie."

"Als bij die jongen al voor vertrek het virus was vastgesteld, hadden we helemaal niet hoeven te komen. Dan was deze trip ons bespaard gebleven. Achteraf is het wel erg makkelijk om kritiek te hebben."

Volgens de teambaas van Max Verstappen was het uiteindelijk wel de beste beslissing om niet te racen. "Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van de fans, de coureurs en de medewerkers. Dat komt altijd op de eerste plaats."

Formule 1-baas bood excuses aan

Formule 1-baas Chase Carey bood de fans die onverrichter zake naar het circuit in Melbourne waren gekomen eerder deze week zijn verontschuldigingen aan in een open brief.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het Formule 1-seizoen niet eerder begint dan 7 juni, wanneer de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat.

De Grand Prix op het circuit van Zandvoort, die op 3 mei had moeten plaatsvinden, werd donderdag definitief uitgesteld. Er wordt gezocht naar een andere datum.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.