Max Verstappen zal niet meedoen aan de F1 Esports Virtual Grand Prix Series. De Formule 1 heeft de virtuele races aangekondigd als vervanging van de afgelaste Grands Prix.

Alle twintig Formule 1-coureurs zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de F1 Esports, maar vooralsnog heeft alleen Nicholas Latifi van Williams zijn deelname toegezegd. Zondag wordt de eerste virtuele race verreden op het circuit van Bahrein, waar eigenlijk dit weekend een Formule 1-race gehouden zou worden.

"Ik ga daar niet aan meedoen", zei Verstappen vrijdag tegen Ziggo Sport. Hij staat bekend als een fervent gamer en strijdt vaak met McLaren-coureur Lando Norris in simraces.

"Maar dit spel van de Formule 1 speel ik nooit. Voordat je snapt hoe het werkt, ben je een paar dagen veder. En ik ga niet in het achterveld rondrijden, dan doe ik liever niet mee", zei Verstappen.

In de Formule 1 zijn de eerste zeven races, waaronder die in Zandvoort, uitgesteld vanwege het coronavirus. Verstappen hoorde vorige week enkele uren voor de eerste training in Melbourne dat de Grand Prix van Australië geschrapt was.

"Toen we naar Australië afreisden was er nog vrij weinig aan de hand, maar eenmaal daar werd de situatie elk uur ernstiger", keek de Red Bull-coureur terug. "Racen kon niet en mocht niet, dan moet je je daar bij neerleggen."

49 Video Norris tikt Verstappen van de baan in online racespel

Verstappen blijft vooral binnen in Monaco

Verstappen denkt dat Red Bull wellicht kan profiteren van de afgelaste races. "Sinds Australië is het team volle bak bezig geweest om de auto te verbeteren, misschien komen we bij de hervatting beter voor de dag."

De eerstevolgende race die nog niet afgelast is, is de Grand Prix van Azerbeidzjan op 7 juni. De Limburger kan voorlopig thuis in Monaco alleen afwachten tot het seizoen weer begint.

"Je mag hier nog wel buiten komen, maar je moet dan eerst formulieren invullen. Hardlopen en fietsen buiten mag, maar ik sport liever binnen in mijn appartement."