Jan Lammers is niet verrast dat de Grand Prix van Nederland is uitgesteld. De sportief directeur van het evenement zag het nieuws van donderdag door de COVID-19-pandemie al aankomen.

"Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan is het volstrekt logisch dat de FIA dit besluit heeft genomen", zegt Lammers tegen NU.nl. De autosportbond stelde donderdag ook de races in Spanje en Monaco uit, nadat er eerder al een streep ging door de Grands Prix in Australië, Bahrein, Vietnam en China.

Lammers kan het nieuws al relativeren. "Ik wil geen teleurgesteld verhaal gaan houden nu, want het gaat maar over sport. Het nieuws over het aftreden minister Bruins vond ik vandaag veel erger dan het bericht over de uitstel van onze Grand Prix."

"Moreel en ethisch gezien zou het heel vreemd zijn geweest als de race wél was doorgegaan. Er zijn zo veel mensen die nu in een moeilijke situatie leven", aldus Lammers.

Andere datum of jaar uitstel zijn opties

Het is op dit moment niet te zeggen of de Nederlandse Grand Prix op een later moment wordt verreden. Zandvoort kan alleen afwachten wat de FIA besluit en hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

"Misschien kan de race in juli of augustus worden gehouden, maar wie garandeert mij dat het virus dan verdwenen is?", zegt Lammers. "Mogelijk moeten we de race een jaar uitstellen. Dat is dan niet anders."

Zandvoort sloot vorig jaar een contract van drie jaar met een optie op twee extra jaar met het FOM. Lammers kan nog niet zeggen of het contract automatisch verlengd wordt, als de race in 2020 niet verreden zou worden.

"Het is nu nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Het virus regeert momenteel en net als de rest van de wereld kunnen wij alleen maar afwachten."

