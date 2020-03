Ferrari heeft donderdag als tiende en laatste Formule 1-team ingestemd met uitstel van de nieuwe technische regels die in 2021 van kracht zouden worden. Andere belanghebbenden, zoals de FIA en de Formule 1, moeten nog wel akkoord gaan.

Eerder deze week stemden de negen andere teams al in met uitstel van de regelwijzigingen - zoals een budgetplafond en vereenvoudigde technische regels - tot 2022. Ferrari vroeg om meer bedenktijd, omdat het Italiaanse team de gevolgen van een dergelijke besluit dat unaniem genomen dient te worden wilde bestuderen.

"Op donderdag zullen we opnieuw een conferencecall hebben met alle andere teams en de F1 en FIA om de situatie te bespreken. Het coronavirus zal grote impact hebben op dit seizoen en ook op het volgende", zegt teambaas Mattia Binotto op de website van de Formule 1.

"Ferrari zal daarbij keuzes maken die in het belang zijn van de sport. Het is geen tijd om egoïstisch te zijn of strategisch te denken. We zullen daarom meegaan met de andere teams die uitstel willen."

Door het COVID-19-virus zijn de eerste vier Grands Prix van het jaar al uitgesteld. De race op Zandvoort van 3 mei is nu de eerste op de kalender, maar de verwachting is dat ook de races in mei niet kunnen doorgaan op de geplande datum.

Ferrari al in gesprek met Vettel over aflopend contract

Het uitstel van de race zorgt er ook voor dat Ferrari minder tijd heeft dan gewenst om een besluit te nemen over het aflopende contract van Sebastian Vettel. "We zijn al in gesprek en het is belangrijk om er snel uit te komen", zegt Binotto desondanks.

"Hier gaan we niet mee wachten tot het einde van het seizoen, alle partijen willen graag snel duidelijkheid."

De 32-jarige Duitser werd bij Red Bull vier keer wereldkampioen, maar dat lukte hem in vijf jaar bij Ferrari geen enkele keer. "Hij weet wat er van hem verwacht wordt, dit is een belangrijk jaar in zijn carrière", stelt Binotto.

"Hij heeft het zelf in handen. Vorig jaar werd Sebastian misschien verrast door het hoge niveau van zijn teamgenoot Charles Leclerc, maar dat is nu niet meer het geval. Hij weet wat de maatstaf is en heeft de hele winter keihard gewerkt om goed voorbereid aan de start van het seizoen te staan."