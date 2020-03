De organisatie van de Nederlandse Grand Prix is vrijdagmiddag nog in afwachting van duidelijkheid rond de Formule 1-race op Zandvoort. Het doorgaan van de Grand Prix is zeer twijfelachtig nu de eerste races van het Formule 1-seizoen zijn afgelast vanwege het coronavirus.

Formula One Management (FOM) en autosportbond FIA meldden vrijdag dat het Formule 1-seizoen waarschijnlijk pas eind mei van start kan gaan. Daarmee zou de Nederlandse Grand Prix op 3 mei komen te vervallen.

"Op dit moment is het voor ons ook onduidelijk wat er gaat gebeuren", aldus sportief directeur Jan Lammers in gesprek met NUsport. "Wij zijn in afwachting van een bericht van de FOM. Op dit moment kunnen we er verder weinig over zeggen. Het heeft geen zin om allerlei scenario's te gaan bespreken."

De FIA en de Formule 1 besloten eerder op vrijdag na lang overleg al om een streep te zetten door de openingsrace in Melbourne van dit weekend. McLaren had zich toen al teruggetrokken, omdat een teamlid positief is getest op het COVID-19-virus.

De GP van Bahrein stond gepland om volgende week zondag zonder publiek afgewerkt te worden, maar de Formule 1-teams hebben momenteel weinig trek om de wereld over te reizen.

De Grand Prix van Nederland zou door de afgelastingen van de races in Australië, Bahrein, Vietnam en China de eerste race van het Formule 1-seizoen worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.