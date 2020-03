In De Boordradio praten we je bij over het laatste Formule 1-nieuws. Je hoort experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke in gesprek met NUsport-presentator Samantha van Wijk over de chaotisch verlopen week op het circuit van Melbourne.

De eerste Grand Prix op de Formule 1-kalender gaat niet door. Een medewerker van McLaren is positief getest op het coronavirus en het team heeft zich teruggetrokken. Na een lange tijd van onduidelijkheid is besloten om de Grand Prix in het Australische Melbourne helemaal te annuleren. Is dat terecht? Vanuit Australië geeft verslaggever Joost Nederpelt uitleg.

Reageer

Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen via podcast@nu.nl of volgen op Twitter. Laat op Apple Podcasts ook een reactie achter over de aflevering en abonneer je op ons zodat je niets hoeft te missen.

Doe ook mee met ons gratis NU.nl GP-spel en versla het team van De Boordradio! Via deze link kan je je inschrijven in onze poule.