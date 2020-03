Sebastian Vettel vindt het terecht dat een deel van de Formule 1-paddock, onder wie Lewis Hamilton, vraagtekens zet bij het doorgaan van de Australische Grand Prix in Melbourne. Maar de Duitser wil toch vertrouwen op de besluiten van de Formule 1 en de FIA omtrent het coronavirus.

"Het is terecht om onszelf af te vragen waarom we hier zijn", reageerde de Ferrari-coureur donderdag op de stellingname van Lewis Hamilton. Die had kort daarvoor gezegd dat hij verrast en geschokt was dat de seizoensopener in Melbourne gewoon doorgaat, ondanks de corona-pandemie.

"Maar we zijn hier nu", vervolgde Vettel. "We moeten er maar op vertrouwen dat de juiste besluiten worden genomen. Uiteindelijk zijn we hier allemaal naartoe gekomen. De vluchten werden niet geannuleerd. Er waren geen reisrestricties. Dus ook daarin hebben we vertrouwen gehad", benadrukte hij.

De viervoudig wereldkampioen stelde dat de coureurs sowieso niet de juiste personen zijn om de zorgen mee te bespreken, omdat ze in een uitzonderlijke situatie zitten. "We worden natuurlijk wel blootgesteld aan mensen, maar we hebben daar wel controle over. Dat klinkt zelfzuchtig, maar iedereen in deze situatie is zelfzuchtig."

'Sommigen nemen het heel serieus, anderen lachen erom'

Vettel merkte in zijn eerste dagen in de Formule 1-paddock op het Albert Park Circuit dat niet iedereen hetzelfde omgaat met de situatie rond het COVID-19-virus.

"Je ziet dat sommige mensen relaxed zijn over handen schudden, anderen niet. Sommigen moeten er om lachen. Anderen nemen het heel serieus", zei de Duitser.

"Ik vind het heel moeilijk om te oordelen. Ik weet niet precies hoe serieus het is. Daarom moet je uiteindelijk toch je lot in handen van anderen leggen. Die moet je vertrouwen."

Tijden GP Australiƫ (Nederlandse tijden) Eerste vrije training: vrijdag 2.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 6.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 4.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 7.00 uur

Race: zondag 6.10 uur

Vettel weet niet of hij bang moet zijn voor corona in de paddock

Het grootste punt van zorg zijn de controles die werden uitgevoerd bij vier leden van het Haas-team en een monteur van McLaren. Na het openbaren van klachten bevinden die zich in isolatie in hun hotels, in afwachting van de testresultaten. Vettel vindt het lastig om de ernst van de situatie in te schatten.

"Hoe weet ik nu of me echt zorgen moet maken over of iemand hier in de paddock het heeft? Van wat ik begreep hebben sommige mensen het en merk je er niets van. Die tonen geen symptomen", stelde de Ferrari-coureur. "De mensen met klachten zijn gecheckt en we horen wel wat daar uitkomt."

"Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen hier goed op zichzelf kan passen", benadrukte de Duitser. "En als het tijd wordt om aan de handrem te trekken, dan doen we dat."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.