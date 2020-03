Lewis Hamilton vindt het zeer verrassend dat de Grand Prix van Australië zondag vooralsnog doorgaat, ondanks de wereldwijde problemen met het coronavirus.

"Het is echt schokkend dat we hier in deze ruimte zitten", zei de regerend wereldkampioen in de Formule 1 donderdag tijdens een persconferentie. "Ik ben heel erg verrast dat we hier zijn."

De Brit wond er geen doekjes om dat hij vindt dat de seizoensopener in Melbourne geschrapt zou moeten worden. "De rest van de wereld reageert, al is het misschien een beetje laat. Maar we zien nu dat Trump de grens van de Verenigde Staten sluit. De NBA is uitgesteld. Maar de Formule 1 gaat gewoon door."

Hamilton maakt zich vooral zorgen om de gezondheid van de fans, van wie er tijdens het raceweekend in Albert Park 300.000 worden verwacht. Hij denkt vooral aan de ouderen op het circuit, een categorie die kwetsbaarder is voor de gevolgen van het coronavirus.

"Ik zag Sir Jacky Stewart (80) vanmorgen, gezond en wel. Ook verderop kwam ik wat ouderen tegen. Er zijn hier al zoveel fans vandaag. Alles gaat door alsof er niets aan de hand is", stelde de Mercedes-coureur vast.

Tijden GP Australië (Nederlandse tijden) Eerste vrije training: vrijdag 2.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 6.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 4.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 7.00 uur

Race: zondag 6.10 uur

Hamilton zinspeelt op rekken van de testuitslagen

Hamilton haalde uit naar de Grand Prix-organisatie en de FIA met een cynische opmerking over enkele monteurs van Haas en McLaren, die worden getest op het COVID-19-virus.

"Ik hoorde dat die tests vijf dagen duren", zei hij met een besmuikte knipoog, verwijzend naar de duur van het Grand Prix-weekend.

De 35-jarige coureur had wel een vermoeden waarom de race zondag vooralsnog 'gewoon' doorgaat. "Cash is king toch? Ik weet het niet. Maar ik wil niet wegduiken en gewoon mijn mening geven."

'Ik hoop dat we dit weekend zonder doden doorkomen'

De zesvoudig wereldkampioen beseft dat het in deze periode lastig moet zijn voor de inwoners van Melbourne dat de Formule 1 met ongeveer 2.500 man aan personeel op bezoek komt in de miljoenenstad. "Het is zeker een zorg voor de mensen hier, zo'n circus. Maar het is ook een zorg voor mij."

"Ik hoop gewoon dat iedereen ontsmettende handgel heeft", benadrukte de Engelsman. "En dat de fans ook genoeg voorzorgsmaatregelen nemen. En ik hoop vooral dat we dit weekend doorkomen zonder dat er doden vallen."