Handen wassen, afstand houden, Max Verstappen weet wat hem te doen staat tijdens de Australische Grand Prix. De Nederlander blikt donderdag vooruit op de seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne, maar het ging vooral over het coronavirus.

Verstappen gaf de verzamelde journalisten op het Albert Park-circuit antwoord van achter een afzetlint. "We proberen gewoon de richtlijnen te volgen", zei de Limburger nuchter.

"Ik ben natuurlijk geen dokter, dus we doen gewoon wat de mensen zeggen. We volgen de FIA, de Formule 1 en natuurlijk het team zelf."

In Melbourne wordt de vraag steeds sterker of het wel verantwoord is om het evenement door te laten gaan. Over het hele weekend worden 300.000 mensen verwacht. Die kunnen een handtekening of een selfie met hun favoriete coureur wel vergeten. Afstand houden is het devies.

"Ik hoop wel dat ze dat begrijpen. Er zal veel minder interactie zijn", zei Verstappen. "Uiteindelijk is het ook beter voor de fans zelf", benadrukte de 22-jarige coureur, die beaamde dat er overleg is geweest onder de coureurs over maatregelen. "Vandaar dat we het nu op deze manier aanpakken."

De Red Bull-coureur vond zichzelf niet de juiste persoon om te oordelen of de Grand Prix wel door kan gaan. "Ik neem de beslissingen niet. Je vertrouwt de mensen die dat wel doen. Maar de tijd zal het leren."

Tijden GP Australië (Nederlandse tijden) Eerste vrije training: vrijdag 2.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 6.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 4.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 7.00 uur

Race: zondag 6.10 uur

'Iedereen moet mee kunnen doen, of niemand'

Voor vooral het personeel van de Italiaanse teams Ferrari en AlphaTauri was het de vraag of ze wel konden afreizen naar Melbourne. Uiteindelijk is iedereen present, maar volgend weekend staat de tweede race in Bahrein al op het programma.

Die race wordt vooralsnog zonder publiek verreden. Maar als bijvoorbeeld de Italianen niet welkom zijn in het Golfstaatje, dat moet de race wat Verstappen betreft niet doorgaan.

"Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen. Als er een team niet kan, dan niemand", was de Limburger stellig. "Dat zou niet eerlijk zijn."

Verstappen hoopt dat zoveel mogelijk races doorgaan

Verstappen wilde verder maar niet te veel denken aan wat er uiteindelijk van de openingsfase van het seizoen 2020 overblijft. De race in China is al geschrapt. Het debuut van Vietnam in de Formule 1 dreigt ook van de kalender te vallen.

"Ik hoop natuurlijk dat er zoveel mogelijk races doorgaan, maar het hangt er vanaf wat regeringen gaan beslissen. Daar moeten we op wachten."