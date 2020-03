In Melbourne staat komend weekend de eerste race van het Formule 1-seizoen op het programma. Autocoureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Australië, die ondanks het coronavirus vooralsnog doorgaat.

Vooral in Nederland zijn alle ogen dit weekend gericht op Max Verstappen. Hoe schat je zijn kansen in?

"Hij is beter dan ooit. In de wintertests kwam hij tijdens voorgaande jaren altijd net tekort, maar het gevoel is nu veel beter. Je ziet dat ze bij Red Bull Racing een beetje glimoogjes hebben. Als anderen opschakelden, deden zij dat ook. Het betekent dat ze nog iets overhebben."

"Normaal zat Red Bull bij de wintertests één of anderhalf seconde achter de concurrentie, maar nu niet. Met Honda hebben ze ingezet op een snellere, betere en betrouwbaardere motor. Alles bij elkaar opgeteld is hij er meer klaar voor dan ooit. De ervaring en de focus is er. Voor mijn gevoel klopt alles."

Verstappen in GP Australië 2015: Uitgevallen (Toro Rosso)

2016: Tiende (Toro Rosso)

2017: Vijfde

2018: Zesde

2019: Derde

Over Ferrari wordt gezegd dat ze bij de tests niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Denk jij dat ook?

"Dat kan ik me niet voorstellen. Ferrari was aan het einde van vorig seizoen al niet sterk en met het coronavirus in Italië en het akkefietje met de FIA hebben ze nu ook wat andere problemen. Het is een beetje chaos en daar moet de concurrentie gebruik van maken."

"Ferrari is nu gewoon geen favoriet. Ze moeten zich ten opzichte van de pers altijd bewijzen, maar ze zijn niet de sterkste. Ik denk dat ze in Australië met de subtoppers gaan stoeien."

Max Verstappen stond vorig jaar op het podium in Australië. (Foto: Getty Images)

Top drie van GP Australië in 2019 1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

Over dat akkefietje met de FIA gesproken: gaat dat doorwerken tijdens dit seizoen?

"Ferrari heeft iets gedaan waar de FIA het niet mee eens was, dus dat betekent dat ze fout waren. Op een gegeven moment is de credibility op. Ferrari moet een beetje voorzichtiger zijn."

"Ze zijn over de limiet gegaan en op de vingers getikt. Het incident zal zeker nog zijn uitwerking hebben dit seizoen, zeker omdat teams intern vaak nog een tandje meer weten dan wij."

Charles Leclerc in actie namens Ferrari tijdens de wintertests in Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Programma GP Australië (Nederlandse tijden) Eerste training: vrijdag, 2.00 uur

Tweede training: vrijdag, 6.00 uur

Derde training: zaterdag, 4.00 uur

Kwalificatie: zaterdag, 7.00 uur

Race: zondag, 6.10 uur

Mercedes viel tijdens de tests op met het DAS-stuursysteem. Gaan ze daar voordeel van hebben in Australië?

"Dat moet nog gaan blijken. Mercedes zegt dat het systeem is toegestaan, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen."

"Ze zijn als favoriet de winter ingegaan en er ook als favoriet uitgekomen. Maar je kunt wel de snelste zijn, je moet ook constant zijn en als eerste bij de finish zijn."

Plattegrond van het Albert Park Street Circuit. (Foto: FIA)

Welk team gaat verrassen in Melbourne?

"Mensen zijn lovend over Racing Point, omdat ze dit jaar een kopie van Mercedes zijn. Racing Point rijdt al te lang in de middenmoot, dus ze zouden nu een keer subtop moeten zijn. Ik hou wel van die underdogs. Er moeten nieuwe helden opstaan."

"Verder promoot ik Esteban Ocon heel erg, omdat ik vind dat hij vorig jaar al had moeten racen. Hij is van de nieuwe, digitale jonge garde. Tijdens de tests is het er bij Ocon nog niet uitgekomen, maar ik hoop heel erg dat het nu in Australië al lukt. Hij gaat dit seizoen een race winnen, schrijf dat maar op."

Speel mee met het NUsport GP-spel. Voor de appgebruikers: tik hier.