Een hotel vlak naast het Albert Park-circuit in het Australische Melbourne is gesloten nadat een zeventigjarige man positief werd getest op het coronavirus. Op het circuit wordt dit weekend de openingsrace van het Formule 1-seizoen verreden.

Volgens lokale media is de man besmet geraakt met het COVID-19-virus nadat hij in onder meer Singapore, Iran en Jordanië was geweest.

De Australiër hield zich niet aan instructies om zichzelf niet aan anderen bloot te stellen en bezocht het hotel bij het circuit afgelopen zaterdag. Zondag werd het virus bij hem vastgesteld.

Het Albert Park Hotel was net gerenoveerd en zou weer opengaan, maar moet nu tot nader order dicht blijven. Medewerkers van het hotel moeten twee weken in quarantaine blijven omdat ze mogelijk contact hebben gehad met de zeventigjarige man.

Tijden GP Australië Eerste vrije training: Vrijdag 2.00 uur

Tweede vrije training: Vrijdag 6.00 uur

Derde vrije training: Zaterdag 4.00 uur

Kwalificatie: Zaterdag 7.00 uur

Race: Zondag 6.10 uur

'Geen kans op uitstel of race zonder publiek'

Ondanks 21 gevallen van het coronavirus in de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, gaat de race zondag vooralsnog door, mét fans op de tribunes.

De organisatie van de Australische Grand Prix liet eerder weten uit te sluiten dat de openingsrace van het Formule 1-seizoen wordt afgelast of zonder publiek wordt afgewerkt.

"Er is geen enkele kans dat dat gaat gebeuren", zei Andrew Westacott, de voorzitter van organisator Australian Grand Prix Corporation, maandag op de Australische radio.

Advies om de race door te laten gaan kan veranderen

Premier Daniel Andrews van Victoria liet dinsdag echter weten dat er alsnog een streep door de race kan worden gezet. "Op dit moment is er geen advies gegeven om de race te annuleren, maar dat kan veranderen", zei hij op een persconferentie.

Volgens Andrews is het niet de vraag of, maar wanneer er extremere maatregelen nodig zijn in Victoria. "Dat zou een flinke verstoring betekenen, die onze economie niet ongemoeid laat. Maar het betekent ook dat minder inwoners ernstig ziek worden."

Het coronavirus heeft al geleid tot uitstel van de Chinese Grand Prix, die gepland stond voor 19 april. De Grand Prix van Bahrein zal op 22 maart zonder publiek worden afgewerkt.

