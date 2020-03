Met nog een paar dagen te gaan tot de eerste race van het Formule 1-seizoen zetten we in een drieluik de teams op een rijtje. In aflevering drie zijn dat de topteams Mercedes, Ferrari en uiteraard Red Bull Racing, dat met Max Verstappen serieus wil strijden om het wereldkampioenschap. Met deze informatie ben je klaar voor het nieuwe seizoen en optimaal voorbereid voor het NUsport GP-spel.

Mercedes: Nog steeds 'on top of the game'

Niemand twijfelt eraan of Mercedes in 2020 weer vooraan te vinden is. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en 'tweede man' Valtteri Bottas beschikken over een aangescherpte nieuwe auto, die vooral een evolutie is ten opzichte van vorig seizoen. Maar er zijn ook nieuwe vondsten.

Het inmiddels veelbesproken revolutionaire stuursysteem van de W11 is een uitroepteken en vraagteken ineen. Een uitroepteken omdat de vondst, waarmee de coureurs door te trekken of te duwen aan het stuurwiel de stand van de voorwielen kunnen veranderen, typische Formule 1-vindingrijkheid is. Het is nu de vraag hoeveel effect deze vondst gaat sorteren.

Mercedes maakte ook werk van de achterwielophanging, die zo is geconstrueerd dat de verschillende armen waaraan het wiel vastzit, minder in de weg zitten voor de rijwind. Het bewijst dat de regerend constructeurskampioen nog steeds 'on top of the game is'.

Verloopt dan alles soepel? Nee, er waren tijdens de wintertests in Barcelona best veel problemen met de nieuwe motor. En niet alleen bij Mercedes, maar ook bij het klantenteam Williams. Dat is een punt van zorg, moest Hamilton bekennen.

Krijgt Hamilton of Bottas een plek in jouw team? Schrijf je hier in voor het NUsport GP-spel.

Mercedes geldt ook in 2020 als titelfavoriet. (Foto: Pro Shots)

Red Bull Racing: Verstappen straalt tevredenheid uit

Op basis van de wintertests is het Red Bull Racing van Max Verstappen de grote uitdager van Mercedes. Het lijkt er op dat het technische team van ontwerper Adrian Newey erin is geslaagd om vooral het bochtengedrag van de auto te verbeteren. En belangrijker: Red Bull had een uitstekende voorbereiding, beter dan de afgelopen jaren.

De Red Bull van Verstappen en teamgenoot Alexander Albon ging in Barcelona indrukwekkend door de bochten. Het is nu de vraag hoe dat zondag uitpakt bij de Grand Prix van Australië, dat een totaal ander circuit is met veel haakse bochten.

Daarnaast is nog onduidelijk in hoeverre Honda het gat verder heeft weten te dichten naar de Mercedes- en Ferrari-motor. De tevredenheid die Verstappen en zijn team tijdens de testdagen uitstraalden is een voorzichtige indicatie dat de RB16 het Mercedes in 2020 weleens heel lastig kan gaan maken.

Ferrari: Vettel en Leclerc temperen verwachtingen

Achter de kansen van Ferrari in 2020 staat een groot vraagteken. Tijdens de wintertests kwam het Italiaanse team bijna verlegen voor de dag, met weinig indrukwekkende rondetijden. Sebastian Vettel en Charles Leclerc deden evenals teambaas Mattia Binotto daarom een poging om de verwachtingen te temperen.

Ondertussen is Ferrari er wel in geslaagd om het zwakke punt van 2020, een groot gebrek aan neerwaartse kracht, aan te pakken. De SF1000 gaat beter door de bochten, maar levert wel wat topsnelheid in op het rechte stuk.

Ondanks de lage verwachtingen waren de tijden in de race-simulaties lang zo slecht niet, dus de vraag is hoe dik het rookgordijn is dat Ferrari heeft opgeworpen. En het is afwachten of het 'valsspelschandaal' uit 2019 zijn weerslag heeft op de kansen in 2020.

Speel mee met het NUsport GP-spel. Voor de appgebruikers: tik hier.