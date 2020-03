De organisatie van de Australische Grand Prix sluit uit dat de openingsrace van het Formule 1-seizoen wordt afgelast of komend weekend zonder publiek wordt afgewerkt vanwege zorgen om het coronavirus.

"Er is geen enkele kans dat dat gaat gebeuren", zei Andrew Westacott, de voorzitter van organisator Australian Grand Prix Corporation, maandag tegen de Australische radiozender SEN.

Het COVID-19-virus heeft al gezorgd voor uitstel van de Chinese Grand Prix, die gepland stond voor 19 april. De GP van Bahrein zal op 22 maart zonder publiek worden afgewerkt.

In Australië zijn momenteel tachtig mensen besmet met het coronavirus, van wie acht in de deelstaat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is. Het GP-weekend vindt plaats op het Albert Park Circuit in die stad.

Westacott wijst er echter op dat er de laatste dagen zonder problemen grote sportevenementen zijn gehouden in Melbourne. Zo waren er zondag 86.174 toeschouwers bij de finale van het WK Twenty20 (cricket) voor vrouwen.

"We moeten verstandig blijven en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, maar ook gewoon doorgaan met het leven", aldus Westacott.

Teams uit Italië zijn onderweg

De meeste zorgen zijn er over de reis van het materiaal en de werknemers van Ferrari en AlphaTauri, aangezien die twee teams uit Italië komen. Dat land is na China het hardst getroffen door het coronavirus.

"De auto's van Ferrari en AlphaTauri zijn onderweg", zegt Westacott. "En het belangrijkste personeel zit ook in het vliegtuig. We verwachten dat alles en iedereen hier binnen 24 uur is."

Jenny Mikakos, de Australische minister van Volksgezondheid, stelt ook dat de Grand Prix gewoon door kan gaan. "Op dit moment is ons advies over grote evenementen onveranderd. We willen ervoor zorgen dat mensen hun leven zo normaal mogelijk kunnen blijven leiden, terwijl we natuurlijk meer voorzorgsmaatregelen nemen dan normaal."

Het Grand Prix-weekend in Melbourne begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. De race is op zondag.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.