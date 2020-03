Red Bull Racing heeft maandag testcoureur Sérgio Sette Câmara vastgelegd. De 21-jarige Braziliaan wordt reserve bij zowel Red Bull als satellietteam AlphaTauri, het voormalige Toro Rosso.

Sette Câmara, die in 2016 al testrijder voor Toro Rosso was en die functie vorig jaar bij McLaren vervulde, zal zijn rol delen met de tien jaar oudere Zwitser Sébastien Buemi, die al in dienst van Red Bull is.

De laatste jaren kwam Sette Câmara ook uit in de Formule 2, waar hij afgelopen seizoen vooraan meedeed. Hij won in 2019 twee races, eindigde acht keer op het podium en werd vierde in de strijd om de wereldtitel.

Zijn nieuwe werkgever Red Bull, waar Max Verstappen en Alexander Albon de topcoureurs van Red Bull Racing in de Formule 1 zijn en AlphaTauri over het duo Pierre Gasly/Daniil Kvyat beschikt, treft momenteel de laatste voorbereidingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen.

Komende zondag staat in Melbourne de eerste Grand Prix van 2020 op het programma. Het seizoen begint vrijdag al met de eerste twee vrije trainingen in Australië, gevolgd door de derde oefensessie en de kwalificatie op zaterdag.