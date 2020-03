De Grand Prix van Bahrein wordt op 22 maart achter gesloten deuren afgewerkt. De organisatie van de Formule 1-race wil geen risico nemen vanwege het COVID-19-virus.

"Gezien de voortdurende verspreiding van het coronavirus zou het op dit moment niet juist zijn om een ​​groot sportevenement te organiseren voor publiek en duizenden internationale reizigers", schrijft de organisatie zondag in een verklaring.

"Om ervoor te zorgen dat de sport noch supporters wereldwijd onnodig worden beïnvloed, zal het raceweekend zelf nog steeds doorgaan als een televisie-evenement."

De organisatie van de GP van Bahrein stopte vrijdag al met de kaartverkoop van de race om te voorkomen dat grote hoeveelheden mensen dicht bij elkaar kwamen te zitten vanwege het coronavirus. Het is nog onduidelijk of journalisten welkom zijn bij de Formule 1-race.

In Bahrein is bij in totaal 79 mensen het coronavirus vastgesteld. Het eerste besmettingsgeval in het koninkrijk werd gemeld op 21 februari. Tot op heden zijn alle inwoners hersteld van het virus.

Bahrein tweede GP van 2020

De race op het Bahrain International Circuit is de tweede Grand Prix van 2020. Volgende week start het Formule 1-seizoen met de GP van Australië op het Albert Park Street Circuit. De organisatoren van de Australische race lieten eerder al weten voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen met het oog op het coronavirus.

Vorig jaar won Lewis Hamilton de GP van Bahrein, waarin Max Verstappen (vierde) net buiten het podium eindigde. Het was de eerste seizoenszege van de Brit, die later in het seizoen zijn zesde wereldtitel veroverde.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.