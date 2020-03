Op het vernieuwde Circuit Zandvoort werd zaterdag de eerste race sinds de verbouwing verreden. Na afloop van de vier uur durende wedstrijd, die in aanloop naar de Grand Prix van Nederland werd gehouden, hadden de meeste coureurs nog steeds geen idee waar de snelste lijn op het circuit te vinden was.

Verreweg de meeste rijders die meededen aan de Final 4, de laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap, rijden al jaren op Circuit Zandvoort. Hoewel het karakter van het circuit is behouden - de meeste bochten zijn hetzelfde gebleven - hadden veel coureurs moeite om hun auto op de baan te houden.

"Het voelt voor iedereen aan als een totaal nieuw circuit", zei Michael Bleekemolen, die in de jaren zeventig deelnam aan vijf Grand Prix-weekenden in de Formule 1.

"De kerbstones zijn veranderd en de vangrails en de hekken staan op andere plekken. Normaal weet ik op een nieuw circuit na vier rondes de ideale lijn te vinden. Hier lukte dat niet."

De meest besproken aanpassingen op het circuit zijn de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijk-bocht. Beide bochten zijn omgebouwd tot kombochten en lopen schuin omhoog. Auto's kunnen hier meerdere lijnen rijden, waardoor het aantal inhaalmogelijkheden zou moeten stijgen.

Tom Coronel moest Circuit Zandvoort opnieuw leren kennen. (Foto: Pro Shots)

'Inhaalmogelijkheden zijn zeker verbeterd'

Tom Coronel liep over van enthousiasme toen hij uit zijn auto stapte. "De inhaalmogelijkheden zijn zeker verbeterd", was zijn stellige conclusie. "Waar ik soms eerst twijfelde bij een inhaalpoging heb ik nu het vertrouwen om mijn auto in die bochten er direct naast te zetten."

Ook Coronel, die al zo'n 35 jaar op Zandvoort racet, had tijd nodig om aan het circuit te wennen. "Ik ken iedere hobbel, elk kiezelsteentje en heb iedere vangrail wel eens gescoord. Maar ook ik moest gewoon weer opnieuw beginnen."

"Met name de snelste lijn in de Hugenholtzbocht is ontzettend moeilijk te vinden. Ik heb zo'n vijftig rondes gereden, maar ben er nog steeds niet achter welke lijn nou het snelst is."

Het vinden van de snelste lijn zal in het eerste weekend van mei voor de Formule 1-coureurs ook een hele opgave worden. De teams beschikken nog niet over de benodigde data van Circuit Zandvoort waarmee de Grand Prix in de simulator kan worden nagebootst. De coureurs hebben voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix vier uur aan vrije trainingen de tijd om het circuit te verkennen.

Bij een zware crash halverwege de race eindigde een Porsche achter de vangrail. (Foto: NU.nl/Patrick Moeke)

Halverwege race vond crash plaats

De race werd halverwege opgeschrikt door een enorme crash van Huub van Eijndhoven. De Porsche van Van Eindhoven sloeg in de Hunzerug, het gedeelte na de Hugenholtzbocht, meerdere keren over de kop en eindigde achter de vangrail. De coureur bleef ongedeerd, de auto raakte zwaar beschadigd.

De veiligheidsmaatregelen rond het circuit worden in de komende weken verder aangescherpt. Zo moeten verschillende hekken rond de baan nog worden geplaatst. Daarmee moet het circuit in mei voldoen aan de veiligheidseisen van autosportbond FIA.

'Circuit dankzij aanpassingen veiliger geworden'

Volgens coureur Sebastiaan Bleekemolen is Zandvoort er met de aanpassingen aan het asfalt ook qua veiligheid op vooruitgegaan. "Door de vele verschillende auto's was het vandaag een race met veel snelheidsverschillen", aldus Bleekemolen, die samen met zijn vader Michael dezelfde auto bestuurde.

"In de oude Arie Luyendijk-bocht leverde dat vaak gevaarlijke situaties op, omdat coureurs vaak op het laatste moment hun auto er nog tussendoor wilden steken. Met de aanpassingen die nu zijn gedaan is het veel makkelijker om met zijn tweeën naast elkaar door de bocht te gaan."

De Grand Prix van Nederland wordt op 3 mei verreden. De eerste en tweede vrije training staan op 1 mei op het programma, terwijl de kwalificatie op 2 mei wordt gehouden. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 15 maart met de eerste race in het Australische Melbourne.