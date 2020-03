De coureurs in de Formule 1 mogen vanaf komend seizoen elke week het ontwerp van hun helm wijzigen. Voorheen mocht een coureur maar eens per jaar met een andere helm rijden.

De wijziging is door de teams zelf aangedragen en door de FIA World Motor Sport Council goedgekeurd. Volgens het belangrijkste orgaan in de autosport gelden er "geen restricties meer" rond het ontwerp van helmen van coureurs tussen de races door.

De regel om maar eens per seizoen af te wijken van de vaste helmkleur was ooit ingevoerd zodat het publiek de coureurs makkelijker uit elkaar kon houden. Dat is nu al makkelijker door bijvoorbeeld grotere startnummers en gekleurde camera's boven op de bolides.

De regel was veel coureurs een doorn in het oog. Zo lieten bijvoorbeeld Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel al vaker doorschemeren meer vrijheid te willen wat betreft de kleurkeuze voor hun helm. Ook Lewis Hamilton experimenteert graag met verschillende designs.

Max Verstappen droeg de afgelopen jaren tijdens de Grand Prix van België steevast een helm met een andere kleur. De race gold jarenlang als zijn thuisrace, aangezien er geen Grand Prix van Nederland was.

Het seizoen in de Formule 1 begint vrijdag, wanneer in Australië de eerste twee vrije trainingen van het seizoen op het programma staan. De race begint zondag om 6.10 uur (Nederlandse tijd).

70 Video Verstappen onthult ‘frissere’ nieuwe helm

