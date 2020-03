De FIA heeft donderdag gereageerd op de gezamenlijke verklaring die zeven Formule 1-teams een dag eerder gaven over de schikking van de autosportbond met Ferrari. De federatie zegt dat de regeling met het Italiaanse topteam logisch is.

De zeven teams - Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Racing Point, Renault, AlphaTauri en Williams - waren het er niet mee eens dat Ferrari ermee wegkwam dat het in 2019 een omstreden motor gebruikte en eisten opheldering.

"Het uitgebreide en grondige onderzoek deed ons vermoeden dat de Ferrari-motor niet altijd aan de FIA-regels voldeed", verdedigt de FIA zich. "Ferrari verzette zich hevig en herhaalde dat de motor altijd aan de voorschriften heeft voldaan."

"De FIA was niet helemaal overtuigd, maar concludeerde dat verdere actie geen garantie zou geven tot een oplossing in deze complexe zaak en dat ondubbelzinnig bewijs onmogelijk is."

61 Video Zo speelt Ferrari volgens Red Bull vals in de F1

'Schikking wordt vaak gebruikt'

De FIA zegt zich met de schikking aan gerechtelijke en disciplinaire regels te hebben gehouden. "Het is een erkende overeenkomst die door veel overheidsinstanties en andere sportbonden wordt gebruikt bij geschillen", meldt de federatie.

Vlak voor de Amerikaanse Grand Prix van begin november scherpte de FIA de regels voor de brandstofsensor aan. De concurrentie beschuldigt Ferrari ervan die sensor elektronisch te hebben verstoord, waardoor meer brandstof kon worden verbruikt.

De FIA bleef bij de bekendmaking van de schikking vervolgens wat vaag en daar namen de zeven teams geen genoegen mee. In hun verklaring eisten ze een grondiger onderzoek en zeiden ze een rechtsgang niet te schuwen.

Speel mee met het GP-managerspel van NU.nl. Voor de appgebruikers: tik hier.