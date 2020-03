Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Racing Point, Renault, Alpha Tauri en Williams hebben woensdag in een gezamenlijke verklaring met verbazing gereageerd op de schikking die autosportbond FIA en Ferrari onlangs troffen. De teams eisen openheid van zaken.

De FIA maakte vorige week vrijdag, aan het einde van de laatste Formule 1-testdag, bekend dat met Ferrari een schikking is getroffen over de omstreden motor die het topteam vorig jaar gebruikte. Ferrari werd door de concurrentie beschuldigd van valsspelen.

"We zijn verrast en geschokt door de schikking. Een internationale regelgever van de sport heeft de verantwoordelijkheid om de hoogste normen van integriteit en transparantie te hanteren", staat in de verklaring van de zeven teams, die een gang naar de rechter niet uitsluiten.

"Na maanden van onderzoek, uitgevoerd naar aanleiding van vragen van andere teams, hebben we sterk bezwaar tegen de vertrouwelijke schikking. We eisen volledige openheid in deze zaak, om ervoor te zorgen dat alle concurrenten eerlijk en gelijk behandeld worden. We houden ons het recht voor om rechtsmiddelen te gebruiken."

FIA bleef wat vaag in verklaring

Vlak voor de Amerikaanse Grand Prix van begin november scherpte de FIA de regels aan wat betreft de brandstofsensor. Ferrari wordt er door de concurrentie van beschuldigd die sensor elektronisch te hebben verstoord, waardoor meer brandstof kon worden verbruikt.

De FIA bleef vrijdag in de verklaring over schikking wat vaag. De bond stelde niet dat de Ferrari-motor van 2019 aan de regels voldeed, maar legde dus ook geen concrete straf op.

Overigens zijn Haas F1 en Alfa Romeo de enige Formule 1-teams die de brief aan de FIA niet ondertekend hebben; zij zijn onderdeel van Ferrari

