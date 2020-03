Formule 1-races gaan niet door als één of meerdere teams niet in het land waar de Grand Prix gehouden wordt aanwezig kunnen zijn vanwege het coronavirus, zo heeft Formule 1-directeur Ross Brawn dinsdag laten weten.

Italië is van alle Europese landen het zwaarst getroffen door het coronavirus. Dinsdag lag het aantal besmettingen er op 2.263 en het aantal doden op 79. In het land zijn het topteam Ferrari, AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) en bandenleverancier Pirelli gevestigd.

De openingsrace van het Formule 1-seizoen is op 15 maart in Australië, gevolgd door de tweede race in Bahrein een week later. Er bestaan serieuze zorgen of Ferrari en AlphaTauri wel deel kunnen nemen aan deze races.

"Als een team een land niet in mag, kunnen we geen race hebben", zei Brawn tegenover Reuters. "Geen voor het kampioenschap meetellende race in ieder geval. Dat zou oneerlijk zijn."

Brawn voegde wel toe dat een Grand Prix gewoon doorgaat als een team zelf niet besluit af te reizen. "Dat is dan hun beslissing", aldus de voormalige teambaas van Brawn GP en Mercedes.

Quarantaineperiode van twee weken

Verschillende landen leggen quarantaineperioden op aan mensen die het land binnen willen en de afgelopen twee weken in Italië zijn geweest. Vietnam is een van die landen. Op 5 april wordt, vooralsnog, de eerste Formule 1-race ooit in dat land georganiseerd. Ook Bahrein wil van reizigers die het land binnenkomen weten of ze de afgelopen veertien dagen in bepaalde landen zijn geweest, waaronder Italië.

Eerder werd de Grand Prix van China al uitgesteld vanwege het coronavirus. Ook de MotoGP heeft een streep gezet door de eerste twee races van het kampioenschap (in Qatar en Thailand).

'Willen aantal mensen in paddock zo klein mogelijk houden'

Volgens Brawn willen de Australische autoriteiten de openingsrace in Melbourne met de nodige maatregelen gewoon door laten gaan.

"We proberen het aantal mensen in de paddock zo klein mogelijk te houden en vragen teams om het minimale aantal mensen mee te nemen", zei de Formule 1-baas. "We nemen dit heel serieus, maar we willen wel gewoon proberen te racen. Maar dan wel op een verantwoorde manier."

Om het probleem met Bahrein op te lossen, wordt gedacht aan een directe vlucht voor Italiaans Formule 1-personeel tussen Melbourne en de Golfstaat. Volgens Brawn is de Formule 1 verder nog met de Vietnamese autoriteiten in onderhandeling over de derde GP.

De vierde race op de kalender is de Nederlandse Grand Prix op het net verbouwde Circuit Zandvoort. Die Grand Prix wordt op 3 mei verreden.

