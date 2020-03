Max Verstappen heeft woensdag op het vernieuwde Circuit Zandvoort de eerste ronde met een Formule 1-auto gereden. De Nederlander kwam in zijn Red Bull uit 2012 tot twee sessies van drie rondes.

Het circuit in de badplaats heeft in de afgelopen maanden een grote renovatie ondergaan. Zo is er een nieuwe asfaltlaag neergelegd en zijn verschillende bochten aangepast om betere inhaalmogelijkheden te creëren.

De werkzaamheden aan het asfalt werden eind vorige maand afgerond. Sinds de start van de verbouwing waren de ogen vooral gericht op de Arie Luyendijkbocht, de grote kombocht die van het start-finishgedeelte een langer stuk moet maken waarop vol gas gereden kan worden. Ook de Hugenholtzbocht is in een komvorm aangelegd.

De Nederlandse Grand Prix is voor het eerst sinds 1985 weer onderdeel van de Formule 1-kalender. De eerste officiële race op de vernieuwde racebaan is komende zaterdag al.

De Grand Prix van Nederland wordt op zondag 3 mei verreden. Het Australische Melbourne opent het Formule 1-seizoen op 15 maart met de eerste Grand Prix.

Max Verstappen in de kombocht op het circuit van Zandvoort. (Foto: NU.nl/Joost Nederpelt)

Speel mee met het GP-managerspel van NU.nl. Voor de appgebruikers: tik hier.