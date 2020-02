Na zes dagen wintertests valt er een voorzichtige balans op te maken over de topteams in de Formule 1. Hoe zijn Red Bull, Mercedes en Ferrari door de voorbereiding gekomen? We nemen de drie formaties onder de loep.

Red Bull gaat zeer goed voorbereid het nieuwe seizoen in

De voorbereiding van het team van Max Verstappen was zes dagen lang een goednieuwsshow. Niet dat teambaas Christian Horner of Verstappen zelf van de daken schreeuwde dat de overwinningen én de titel Red Bull dit seizoen niet meer kunnen ontgaan, maar er was veel positiviteit.

En daar zijn goede redenen voor. Zo gaf de Honda-motor zes dagen lang geen kik. Horner was zeer te spreken over de Japanse krachtbron. "Honda oogt sterk. We hebben maar één dingetje gehad met de motor en die kon daarna gewoon weer terug in de auto. De betrouwbaarheid ziet er, en dit klop ik even af, erg bemoedigend uit."

Verstappen: 'Ik reed niet eens op de zachtste banden'

Ook de snelheid van de RB16 lijkt aan de verwachtingen te voldoen. Verstappen mocht vrijdagmiddag dan eindelijk even een zachtere band proberen, nadat hij eerder vooral eindeloos rondjes had gedraaid op het hardere Pirelli-rubber. "Toen voelde het al goed aan, en dan reed ik niet eens op de zachtste banden", zei Verstappen vrijdag na afloop.

Dat de RB16 een verbetering is ten opzichte van zijn voorganger werd in die paar ronden bewezen. Verstappen klokte vorig jaar tijdens een zonnige kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje een tijd van 1.16,357. Vrijdag ging hij onder grauwe en koude omstandigheden een tiende sneller rond.

"Nu nog hopen dat het in Melbourne hetzelfde is", blikte de tevreden Verstappen alvast vooruit op de seizoensopener.

315 Video Testdagen F1: Het ziet er erg goed uit voor Red Bull

Mercedes is snel, maar niet zonder zorgen

Het lijkt na zes dagen testen alweer lang geleden, maar Mercedes begon de voorbereiding in Barcelona vol in de spotlights door het opvallende stuursysteem. Door het stuur naar voren en naar achter te bewegen, kunnen de coureurs de stand van de voorwielen veranderen.

Dat Mercedes weer helemaal vooraan mee gaat strijden, daar gaat iedereen wel van uit. Zowel Horner als Ferrari-teambaas Mattia Binotto noemde het team van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton de benchmark.

Opvallend genoeg zei Hamilton vrijdag wel dat hij het DAS-systeem (Dual Axis Steering) helemaal niet zo vaak gebruikt. "Soms oefenen we ermee, soms ook zonder", zei de Brit, die daarmee de mogelijkheid lijkt open te houden dat Mercedes ook zonder het revolutionaire systeem kan en misschien wel gaat rijden.

Valtteri Bottas zei donderdag dat er geen reden is om het in Melbourne niet te gebruiken.

Lewis Hamilton in de Mercedes W11. (Foto: Pro Shots)

Hamilton: 'Het is geen relaxed scenario voor ons'

Hamilton sprak zich ook uit over de motorproblemen waardoor Mercedes tijdens de testdagen werd geplaagd. De zesvoudig wereldkampioen onderschreef dat niet alles bij het team van een leien dakje gaat.

"Maken we ons zorgen? Zeker", gaf hij toe. "We rijden al op de derde motor. Normaal eindigen we de wintertests met veel meer vertrouwen in de betrouwbaarheid. Het is geen relaxed scenario voor ons, maar op de fabriek gaan ze de komende twee weken hun best doen om het op te lossen."

Niemand weet waar Ferrari toe in staat is

Ferrari beleeft testdagen zoals dat eigenlijk alleen bij Ferrari mogelijk is. Alles lijkt in het werk te worden gesteld om maar vooral de indruk te wekken dat het niet goed gaat bij het Italiaanse team. De zin "We liggen achter op Mercedes en Red Bull" werd de afgelopen dagen meerdere keren uitgesproken door teambaas Binotto en door de coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

Uit alles blijkt dat er een enorm rookgordijn wordt opgetrokken. Zo werd "de aanpak veranderd ten opzichte van vorig jaar". Dit blijkt wel te kloppen, want vorig seizoen kwam Ferrari als grote favoriet uit de wintertests. Daar kwam uiteindelijk weinig van terecht.

Maar verder spreekt men bij de Scuderia zichzelf opvallend veel tegen. Zo zei Vettel in één persconferentie dat "Ferrari inderdaad achterligt", dat "iedereen de kaarten tegen de borst houdt", dat hij "geen idee heeft waar ze staan", dat hij "de spelletjes na jaren ervaring wel kent" en uiteraard dat "tijden nog niets zeggen".

Charles Leclerc in de Ferrari SF1000. (Foto: Pro Shots)

Ferrari werkte wel en niet aan een DAS-systeem

Binotto maakte het nog bonter door in de ene week nog met een harde "nee" te antwoorden op de vraag of Ferrari ook weleens aan een soortgelijk systeem als het DAS van Mercedes heeft gedacht, om de volgende week te vertellen dat ze er wél mee bezig zijn geweest. Het bewijs dat er ook flink met korrels zout mag worden gestrooid als er uitspraken worden gedaan over de verhoudingen.

Dus waar staat Ferrari? Het gerucht dat de motor nog lang niet voluit draait, is erg hardnekkig. De verandering naar meer downforce lijkt te zijn geslaagd. Vettel stelde dat de auto "veel beter voelt in de bochten dan vorig jaar". Red Bull-teambaas Horner vatte het vrijdag goed samen: "Laten we Ferrari vooral niet onderschatten."

Het seizoen wordt op 15 maart geopend in het Australische Melbourne.