Max Verstappen kijkt tevreden terug op de voorbereiding van Red Bull Racing op het komende Formule 1-seizoen. De Nederlander besloot de testdagen in Barcelona vrijdag met 44 ronden en een snelste tijd van 1.16,269.

De 22-jarige coureur klokte daarmee zijn snelste tijd over zes dagen, waarin zijn team totaal tot 780 ronden kwam. "Het was een goede voorbereiding. We hebben over alle dagen bekeken alles geprobeerd wat we wilden proberen", zei Verstappen direct nadat hij voor de laatste keer in Barcelona uit de auto stapte.

"Het lijkt allemaal erg goed te werken. De balans van de auto is goed", vatte hij zijn bevindingen van de Red Bull RB16 samen. "Nu nog hopen dat het in Melbourne nog hetzelfde is."

Verstappen reed vrijdag in de slotfase nog wat rondjes op de zachtste banden om de nieuwe auto nog even op de staart te trappen. "Daar hadden we er nog wat van over, dus het was wel fijn om het even te proberen. Ik had daar nog helemaal niet op gereden. Wel heel veel op de hardere banden", legde de Limburger uit.

"Je zag wel dat iedereen vandaag wat snellere rondetijden wilde zetten. Ik was ook wel een beetje klaar met de lange runs van vorige week", gaf hij toe.

Tevredenheid overheerst dus bij Verstappen, die liet weten 'blij' te zijn met hoe de auto zich de afgelopen dagen heeft gedragen op het Spaanse asfalt. "We moeten nog wel verbeteren, maar je kunt ook blij zijn met het feit dat het nu al erg goed voelt."

96 Video Albon: 'Het ziet er voor Red Bull erg goed uit in Melbourne'

'Wachten tot we in Melbourne zijn'

De Red Bull-coureur voegde toe dat hij klaar is voor de openingsrace in Melbourne en gaf aan benieuwd te zijn hoe de verhoudingen tussen zijn teams en de concurrentie zijn. "We hebben er van onze kant in elk geval alles aan gedaan om zoveel mogelijk te leren over de auto. Dus dat zit wel goed."

Verstappen hield zich bewust nog op de vlakte over zijn kansen op het Australische Albert Park-circuit. Na zijn zesde voorbereiding als Formule 1-coureur weet hij dat het lastig is om echt wat op te maken uit hoe zijn team en de negen concurrenten er precies voor staan.

"Daarom zeg ik altijd: we wachten tot we in Melbourne zijn", stelde hij. "En dan is zelfs Melbourne nog een rare race. Je hebt eigenlijk een paar Grands Prix nodig voor je een goed beeld hebt."

Het maakt Verstappen niet uit met wie hij het komend seizoen aan de stok gaat krijgen. "Niemand is zorgwekkend snel, maar je weet dat Mercedes er sowieso bij zit. Maar of het nou een rode, zilveren of zelfs een roze auto is. Het komt voor mij op hetzelfde neer: je moet ze verslaan om kampioen te worden."

De seizoensopener in het Australische Melbourne gaat van start op 15 maart.