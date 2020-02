De FIA en Ferrari hebben een schikking getroffen nadat de motor die het Italiaanse topteam in 2019 gebruikte uitvoerig is onderzocht. De Italiaanse renstal werd in de loop van het vorige seizoen veelvuldig beschuldigd van valsspelen, met name door Max Verstappen na afloop van de Amerikaanse Grand Prix begin november.

De automobielfederatie, die de regels in de Formule 1 moet handhaven, meldt in een verklaring dat er een overeenkomst is gesloten met Ferrari. "Hoe deze schikking eruitziet, blijft onder de twee betrokken partijen", schrijft de FIA.

Kort voor de Amerikaanse Grand Prix van 2019 legde de FIA een aanscherping van de regels op aan de Formule 1-teams over het beïnvloeden van de verplichte brandstofsensor. Met deze sensor moet worden gecontroleerd of de motor niet meer dan de maximale 100 liter benzine per uur verbruikt.

Ferrari wordt ervan beschuldigd deze sensor elektronisch te hebben verstoord, om de motor zo meer brandstof te laten gebruiken.

FIA legt geen concrete straf op voor valsspelen

Hoewel de FIA in de verklaring niet stelt dat de Ferrari-krachtbron van 2019 aan de regels voldoet, wordt er geen concrete straf opgelegd.

Wel zijn het Italiaanse team en de automobielfederatie overeengekomen dat Ferrari zich gaat toewijden aan "het verbeteren van het monitoren van alle Formule 1-motoren in de komende seizoenen".

Ook moet de Scuderia de FIA helpen bij "andere verplichtingen met betrekking tot de Formule 1-regelgeving en onderzoek naar emissieverlaging en duurzame brandstoffen".

In 2020 is een dubbele sensor verplicht

Eerder werd al bekend dat de Formule 1-teams voor het seizoen 2020 verplicht twee brandstofsensoren moeten gebruiken om de limiet van 100 liter per uur goed te controleren.

Ferrari heeft nog niet op de verklaring van de FIA gereageerd. Deze werd gepubliceerd aan het einde van de laatste dag van de wintertests in Barcelona. Teambaas Mattia Binotto hield enkele uren voor het verschijnen al een persconferentie, waardoor een reactie nog op zich laat wachten.

Het Formule 1-seizoen van 2020 begint op 15 maart in het Australische Melbourne.