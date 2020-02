Max Verstappen heeft vrijdag de testweken goed afgesloten in Barcelona. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing reed op de laatste dag snelle tijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verstappen klokte met 1.16,269 de tweede tijd van de dag en moest daarmee alleen Valtteri Bottas (1.16,196) van Mercedes voor zich dulden. Hij zette zijn snelste tijd neer op de C4-band, terwijl Bottas dat deed op de iets zachtere C5-band.

De Limburger maakte alleen 's middags zijn opwachting op de baan. Waar hij in de afgelopen dagen meerdere keren spinde, bleef hij dit keer foutloos. Hij had aan het begin nog wel een remprobleem, waardoor hij in totaal tot 45 rondes kwam.

Teamgenoot Alexander Albon zat 's ochtends achter het stuur van de Red Bull en was op de C3-band met 1.17,803 de langzaamste. Hij spinde een uur voor tijd, waarna hij niet meer op het asfalt verscheen en zijn totaal stopte bij 59 rondes.

Leclerc productiefste van de dag

Achter Bottas en Verstappen noteerden Daniel Ricciardo van Renault (1.16,276), Charles Leclerc (1.16,360) van Ferrari en Lewis Hamilton (1.16,410) van Mercedes respectievelijk de derde, vierde en vijfde tijd, allemaal op de C5-band.

Leclerc was met 181 rondes de productiefste van de dag, gevolgd door Carlos Sainz (163) van McLaren, Daniil Kvyat (160) van AlphaTauri, Sergio Pérez (154) van Racing Point en George Russell (146) van Williams.

Mercedes kan het positiefst terugkijken op de testweken, die vorige week begonnen en zes dagen in beslag namen. Bottas realiseerde vorige week vrijdag met 1.15,723 de snelste tijd en de Britse renstal legde ook verreweg de meeste kilometers af.

De coureurs bereiden zich nu voor op de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen op zondag 15 maart in Australië. Hamilton veroverde in de afgelopen drie jaar de wereldtitel en Mercedes pakte in de voorbije zes jaar de constructeurstitel.