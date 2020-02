Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat zijn team geen schade zal aanrichten tijdens het bezoek van de renstal aan de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. De teambaas van Max Verstappen reageerde daarmee op de omstreden strandroute die zijn team begin mei mag gebruiken.

Horner liet vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan NU.nl weten dat hij niet nog niet op de hoogte was van concrete plannen om tijdens de Grand Prix op het circuit te komen.

"Maar we weten dat het een drukke race zal worden. Half Nederland zal er zijn dat weekend. Misschien gaan we wel lopen", zei de Brit, die zich met het team van Max Verstappen voorbereidt op het Formule 1-seizoen. De Grand Prix van Nederland staat 3 mei op het programma in Zandvoort.

Volgens de Red Bull-teambaas gaat zijn organisatie er tijdens dat evenement voor zorgen "dat iedereen veilig en op tijd op het circuit kan komen, zonder schade aan te richten of iets te verstoren".

Route door natuurgebied is alleen terugvaloptie

Zowel Zandvoort als Noordwijk heeft ingestemd met de 3 kilometer lange route dwars door natuurreservaat Noordvoort, waar onder meer zeehonden verblijven, maar wel onder voorwaarde dat het een "terugvaloptie" is.

Alleen wanneer bijvoorbeeld het verkeer richting Zandvoort geblokkeerd is, mag de strandroute door de teams gebruikt worden om het circuit te bereiken.

Zandvoort wil alleen een colonne van elektrische of hybride voertuigen toelaten. Die mag dan maximaal twee keer per dag heen en weer rijden. Terugrijden over het strand mag pas na 18.00 uur, mits het strand leeg is. Voor vertrek moet de route worden geïnspecteerd.

Een online petitie tegen het plan werd al tienduizenden keren ondertekend.