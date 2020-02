Op de slotdag van de Formule 1-wintertests in Barcelona zijn nog geen razendsnelle tijden geklokt. Veel coureurs deden wel een kwalificatiesimulatie, maar de toptijd van Valtteri Bottas (1.15,723) uit de eerste week bleef staan.

Hoewel de vrijdag zonnig begon, trok er in de loop van de ochtend een wolkendek over het Circuit de Barcelona-Catalunya, wat de omstandigheden met het oog op snelle ronden niet ideaal maakte.

De zachtste banden die Pirelli heeft meegebracht werden desondanks veel gebruikt. Daarop ging Daniel Ricciardo in de Renault het snelst. De Australiër klokte een tijd van 1.16,276, nog ruim een halve seconde langzamer dan Bottas' snelste testtijd.

Ook Charles Leclerc in de Ferrari deed een poging op het zachtste C5-rubber, maar het Italiaanse team laat bij de wintertests nog niet het achterste van de tong zien. Zo ook vrijdagochtend: de Monegask reed een snelste ronde van 1.16,360.

Leclerc maakt veel kilometers

De Ferrari maakte wel veel kilometers: Leclerc ging 76 keer rond. Alleen de Mercedes van Lewis Hamilton (negentig ronden) en Haas van Romain Grosjean (86 ronden) waren vaker te zien.

De ochtend van Alexander Albon verliep wat minder. De Red Bull Racing-coureur stond veel in de pitbox en spinde een keer in bocht 12. De Britse Thai kreeg de RB16 zelf weer uit het grind en kwam tot in totaal 59 ronden.

In de middag neemt Max Verstappen het stuur over bij Red Bull. De slotdag in Barcelona duurt tot 18.00 uur. De eerste Grand Prix is op 15 maart in het Australische Melbourne.

