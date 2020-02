Sebastian Vettel kijkt uit naar de eerste kwalificatie van het Formule 1-seizoen in Melbourne op 14 maart. De Ferrari-coureur wil graag weten hoe de verhouding is tussen zijn team en de concurrenten Red Bull Racing en Mercedes.

"Normaal gooi je tijdens het testen niet je beste kaarten op tafel", stelde de 32-jarige Duitser na zijn laatste testdag in Barcelona. De viervoudig wereldkampioen weet hoe het pokerspel wordt gespeeld en dat er naar andere dingen moet worden gekeken dan de tijdenmonitor.

"Je kijkt hoe snel je bent als niemand kijkt of als je weet dat de concurrentie er niets uit op kan maken", verklaarde hij. "Mercedes is ook nog niet zo snel geweest als ze vorig jaar in de kwalificatie waren. Dus de tijden zeggen nog niet zo veel."

Vettel wilde verder niet te veel speculeren over de verhoudingen, om er vervolgens toch een inschatting uit te gooien. "Het lijkt erop dat de anderen iets sneller zijn", beaamde hij de eerdere woorden van zijn Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Verdere onderbouwing van dat voorzichtige oordeel bleef uit.

Vettel voelt verbetering in bochten

Op het hoofdkwartier in Maranello is deze winter hard gewerkt om het zwakke punt van de Ferrari van 2019 weg te werken. Die auto ging moeizaam door de bochten. Vettel voelde vorige week al verbetering. Op zijn laatste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd dat gevoel bevestigd.

"Zeker in de bochtige derde sector hier gaat het echt een stuk makkelijker", glimlachte de Heppenheimer. "Al waren de omstandigheden vandaag echt beroerd. Het was heel winderig en daardoor erg lastig om de auto op de baan te houden. Dat lukte bijna niemand, ook mij niet."

'Ik maak me geen zorgen'

Door een van de vele rodevlagsituaties op de donderdag werd een racesimulatie van Vettel onderbroken. Geen probleem, denkt de Duitser, omdat zijn teammaat Charles Leclerc vrijdag hetzelfde programma gaat afwerken. "Hopelijk heeft hij een probleemloze run en betere omstandigheden. Dan kunnen we wel wat meer vertellen over hoe de auto ervoor staat."

"Want ook ik ben erg benieuwd naar hoe snel we over twee weken zijn in Australië", besloot de Ferrari-coureur. "We laten nu misschien niet de beste indruk achter, maar ik maak me geen zorgen. We staan nu niet elke dag bovenaan de tijdenlijsten, maar laten we Melbourne maar eens afwachten."

De laatste testdag begint vrijdag om 9.00 uur met Leclerc achter het stuur van de Ferrari. Max Verstappen doet de middagsessie voor Red Bull. Het seizoen wordt geopend met de Australische Grand Prix op 15 maart.

