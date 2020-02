Valtteri Bottas leert steeds beter om te gaan met het revolutionaire stuursysteem van Mercedes. De Finse coureur verwacht er bij de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Australië direct gebruik van te kunnen maken.

Bottas moest wel even wennen toen hij vorige week voor het eerst met de Mercedes W11 het asfalt koos tijdens de wintertests in Barcelona. Het stuur in de nieuwe auto van de regerend constructeurs kan door de coureurs naar voren en naar achteren worden bewogen om de stand van de voorwielen te veranderen.

Het begon met een zoektocht voor de Mercedes-rijders en hun technici. "We zijn vooral met de engineers op zoek gegaan naar de beste momenten om het te gebruiken", legde Bottas donderdag uit. "Het kan ons veel voordeel opleveren, we moeten alleen wel kijken waar en hoe en op welke circuits. Maar we zijn blij dat het op de auto zit."

Na vijf dagen begint Bottas de noviteit steeds beter onder de knie te krijgen. Het zogeheten DAS-systeem (Dual Axis Steering) werkt naar behoren, stelt hij. "We leren steeds beter hoe we ermee om moeten gaan. Op dit moment zien we geen reden om het in Melbourne niet te gebruiken."

76 Video Zo werkt het nieuwe stuursysteem van Mercedes in de Formule 1

Bottas geniet van de opschudding door het DAS-systeem

Het nieuwe stuursysteem is tot nu toe hét grote gespreksonderwerp in Barcelona. Bottas geniet van de opschudding die de vondst van zijn team heeft veroorzaakt. "Ik heb er wel wat teams over gehoord. Sommigen waren verrast. Anderen vragen zich af of het legaal is of niet. Dat zijn leuke dingen. Het zegt vooral hoe sterk wij zijn als team."

Bottas vroeg zich ook af of andere teams het gaan kopiëren. Zelfs als de concurrentie daarin slaagt, behoudt Mercedes een voordeel, denkt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. "Wij kennen het systeem dan al goed en hebben de lessen geleerd."

"Maar voorlopig zijn wij de enige die het kunnen gebruiken. We hebben wel wat richtlijnen, maar het is wel interessant om te zien hoe ver we kunnen gaan."

'Mercedes, Red Bull en Ferrari gaan direct de strijd aan met elkaar'

Bottas realiseert zich wel dat hij minstens net zo goed met DAS om moet gaan als Hamilton, wil hij de Brit in zijn vierde jaar bij Mercedes eindelijk verslaan. "Je moet natuurlijk sowieso alles uit de auto halen om Lewis te verslaan", gaf hij toe. "Maar als ik dingen beter kan doen met DAS, dan doe ik dat, al deel ik ook veel informatie met mijn teamgenoot."

Dat Mercedes weer een sterk seizoen tegemoet gaat, staat ook voor Bottas buiten kijf. Toch wil hij niet aan de voorspelling dat 2020 opnieuw vooral een strijd wordt tussen de twee teamgenoten.

"Het zal ook tussen mij en Lewis gaan, maar de andere teams gaan zich er ook mee bemoeien", voorspelde hij. "Mercedes, Ferrari en Red Bull gaan vanaf het begin van het seizoen de strijd aan."

Bottas deelt vrijdag op de laatste testdag voor de seizoensstart de auto met Hamilton. Max Verstappen komt in de middag in actie voor Red Bull Racing. De eerste Grand Prix is op 15 maart in het Australische Melbourne.