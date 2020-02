Mercedes heeft donderdag een tegenvaller moeten incasseren tijdens de vijfde testdag in Barcelona. Lewis Hamilton viel in de middagsessie stil vanwege een technisch probleem.

Hamilton moest in de tweede sector van het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn auto aan de kant zetten. Het leek erop dat de motor bleef hangen in de vierde versnelling.

Het is nog niet duidelijk of Hamilton later in de middag nog in actie kan komen. De wagen werd meteen onder een zwart doek teruggebracht naar de pitbox. De sessie is om 18.00 uur afgelopen.

Mercedes beleefde vooralsnog nagenoeg perfecte testdagen. De Duitse renstal noteerde van alle teams verreweg de meeste rondes en Valtteri Bottas klokte met 1.15,732 de snelste tijd, de tweede ooit in Barcelona.

Verstappen kent ook geen vlekkeloze dag

Max Verstappen reed alleen 's ochtends, maar kende ook geen vlekkeloze dag. De Limburger van Red Bull Racing zette 31 rondes neer doordat de baan in de eerste uren nog nat was en hij later vast kwam te staan in het grind na een spin.

Desondanks zei Verstappen na afloop tevreden te zijn. "Er zijn nog wel wat dingen te verbeteren, maar over het algemeen ben ik erg blij. Alles lijkt goed te werken. We zetten elke dag stappen", vertelde hij.

Vrijdag staat de laatste testdag op het programma met Verstappen weer alleen in de ochtend, waarna de coureurs zich voorbereiden op de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen, op zondag 15 maart in Australië.