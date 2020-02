Max Verstappen beleefde donderdag niet de ideale ochtend op de voorlaatste dag van de Formule 1-wintertests in Barcelona. De Red Bull-coureur is desondanks tevreden met de vorderingen die zijn team maakt met de nieuwe RB16.

In het eerste uur van de testdag verscheen de Nederlander helemaal niet op de baan, omdat het asfalt nog nat was. De Red Bull van Verstappen was net volgehangen met allerlei meetapparatuur, maar er kwamen geen intermediatebanden op de auto om alvast wat rondjes te maken.

"We kunnen wel metingen doen op de intermediates, maar dat wilde het team niet", verklaarde de 22-jarige Verstappen na afloop van zijn ochtend op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De meetapparatuur was vooral geïnstalleerd omdat er nieuwe onderdelen op de RB16 waren gemonteerd. "Daarmee wilden we aerodynamische testen doen om er data over te verkrijgen. Uiteindelijk is dat alsnog gelukt, ondanks dat het niet de ideale morgen was", aldus de Nederlander, die in de ochtend tot 31 ronden kwam.

De auto van Max Verstappen met de meetapparatuur. (Foto: NU.nl)

'Over het algemeen ben ik erg blij'

Verstappen vond het wel jammer dat hij door de natte ochtend minder in actie kon komen dan gehoopt. "Anders hadden we denk ik wel veertig of vijftig ronden kunnen doen. Het was erg winderig en alle auto's hadden het moeilijk. Er zijn nog wel wat dingen te verbeteren, maar over het algemeen ben ik erg blij. Alles lijkt goed te werken. We zetten elke dag stappen."

Nadat de zon rond 11.00 uur was doorgebroken, kwam ook Verstappen weer het asfalt op, al was dat niet van lange duur: in bocht 5 spinde de Red Bull en belandde hij achterstevoren in de grindbak.

De coureur stak de hand in eigen boezem: "Ik heb de onboardbeelden net teruggezien. Ik raakte denk ik een natte witte lijn aan de buitenkant van de baan. Dus ik gebruikte iets te veel van het asfalt. Ik had dat natte gedeelte niet gezien", verklaarde hij.

Verstappen haalt zelf het grind uit de koelopeningen van zijn net gespinde Red Bull. (Foto: NU.nl)

Verstappen maakt gespinde Red Bull zelf schoon

Verstappen stapte uit en begon zelf alvast met het schoonmaken van zijn auto, wachtend op het kraanwagentje dat de Red Bull uit het grind zou bevrijden. "Het duurt altijd even voor de auto terug is in de garage. Als ik dat alvast doe, hoeven we er minder stenen vanaf te halen als de auto in de pitbox staat. Daar sparen we dan weer tijd mee."

Tijd is ook in de tweede week kostbaar, al zei de Limburger dat het niet meer het doel is om zo veel mogelijk rondjes te rijden. De echt lange runs worden niet meer gedaan. "Die zijn een beetje saai", lachte Verstappen. "Het is ook niet meer nodig. We weten dat het goed zit met de auto en de motor."

De Red Bull-coureur vult zijn dagen nu met "dingetjes proberen", zoals hij het zelf noemt. Er worden verschillende afstellingen getest en er verschijnen zoals donderdag nieuwe onderdelen op de auto. Daardoor staat de RB16 vaker in de pitbox dan vorige week.

"Het is soms ook moeilijk om dingen te veranderen aan de auto. Die zit nogal complex in elkaar en je kunt er vaak niet makkelijk bij", legde Verstappen uit. "Daarom zie je ons wat minder op de baan."

Vrijdag, de laatste dag van de wintertests in Barcelona, komt Verstappen 's middags weer in actie. Op 15 maart wordt de eerste Grand Prix van het seizoen verreden in Australië.